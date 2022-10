Empresário Elon Musk é o novo proprietário do Twitter, diz mídia

Musk tinha até a próxima sexta-feira (28) para concluir sua aquisição do plataforma de mídia por US$ 44 bilhões (R$ 235 bilhões) ou enfrentar uma batalha judicial contra a empresa.

Em abril, o Twitter aceitou a proposta de compra do serviço feita pelo empresário. Porém, poucos meses depois, Musk passou a colocar dúvidas sobre suas reais intenções de adquirir a plataforma, alegando que a empresa não teria divulgado adequadamente a quantidade de contas falsas existentes no serviço.

The New York Times chama Elon Musk de ‘agente do caos geopolítico’

No início de outubro, no entanto, Musk recuou e anunciou que prosseguiria com a aquisição pelo preço original de US$ 54,20 por ação se o serviço de mensagens sociais retirasse o litígio.