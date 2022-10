Apple reduz produção à medida que os gastos do consumidor caem – CMIO

O fabricante reduzirá a produção do iPhone 14 Plus em meio à desaceleração da demanda, diz um pesquisador de mercado

A gigante de tecnologia americana Apple vai cortar a montagem do recém-lançado iPhone 14 Plus para combater a suavidade nas vendas de smartphones, informou a empresa de pesquisa de mercado TrendForce na terça-feira. A empresa supostamente se concentrará em modelos de ponta.

De acordo com o relatório, o fabricante aumentará a produção do iPhone 14 Pro, mais caro, cuja participação aumentou para 60% da produção total dos 50% inicialmente planejados. Poderia supostamente aumentar ainda mais para 65% no futuro.

O pesquisador indicou que os dispositivos de nível premium Pro e Pro Max da Apple têm sido fortes vendedores em um momento em que uma crise global de chips está se desenrolando, ajudando a empresa a aumentar as margens.

Ele também alertou que o aumento das taxas de juros nos EUA pode prejudicar os gastos do consumidor, prejudicando a demanda por iPhones no primeiro trimestre de 2023. Isso pode levar a uma queda de 14% na produção anual para 52 milhões de unidades.

Dados da empresa de pesquisa Canalys mostram que a Apple foi o único fornecedor entre os cinco primeiros a registrar crescimento nos embarques no terceiro trimestre. A empresa melhorou sua participação no mercado global de smartphones para 18%, de 15% um ano atrás, apesar do mercado em retração.

No mês passado, a Apple disse que fabricaria o iPhone 14 na Índia, uma vez que transfere parte de sua produção para fora da China para mitigar os riscos decorrentes das crescentes tensões entre Washington e Pequim.

