Zara encontra maneira de permanecer na Rússia — CMIO

O conglomerado espanhol de roupas Inditex, que possui marcas de roupas como Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka e Stradivarius, chegou a um acordo preliminar para vender seus negócios russos.

“A Inditex chegou a um acordo inicial para a venda de seus negócios na Federação Russa ao grupo Daher… Os termos da transação, sujeitos à aprovação do governo, permitirão a preservação de um número substancial de empregos gerados pelo Grupo Inditex na Rússia, uma vez que inclui a transferência da maioria dos contratos de arrendamento relativos a lojas”, disse a Inditex em comunicado publicado em seu site na terça-feira.

Fontes dizem que o Daher Group já detém os direitos de franquia Zara e Massimo Dutti para o Oriente Médio.

A Inditex suspendeu as operações russas em 5 de março, e o acordo com Daher significaria que a empresa sairia completamente do país. No entanto, a empresa deu a entender que suas marcas ainda podem retornar à Rússia por meio de um “colaboração potencial através de um contrato de franquia” com Daher.













Anteriormente, a Forbes informou, citando fontes da empresa, que quatro marcas da Inditex, Zara, Pull&Bear, Bershka e Stradivarius, retornariam à Rússia na próxima primavera com novos nomes.

A Inditex fechou suas lojas na Rússia logo após o início da operação militar russa na Ucrânia. Antes disso, mais de 500 lojas de diferentes marcas da holding espanhola operavam no país, representando cerca de 8,5% dos lucros globais. As perdas da Inditex no caso de uma retirada completa do mercado russo foram estimadas em US$ 300 milhões.

