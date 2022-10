Adidas cancela Kanye West — CMIO

A perda da parceria com a empresa pode custar ao músico seu status de bilionário

A marca de roupas esportivas Adidas encerrou sua parceria com Kanye West, atualmente conhecido como Ye, depois que o rapper fez uma série de comentários controversos.

“A Adidas não tolera antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio. Os comentários e ações recentes de Ye foram inaceitáveis, odiosos e perigosos, e violam os valores da empresa de diversidade e inclusão, respeito mútuo e justiça”, disse a empresa em um comunicado em seu site. A Adidas agora espera “um impacto negativo de curto prazo de até € 250 milhões no lucro líquido da empresa em 2022”, mas ainda pretende “encerrar a parceria com Ye imediatamente.”

No início deste mês, Ye supostamente twittou que estava “indo para a morte com 3 NO POVO JUDEU”, depois que ele acusou o produtor Sean “Diddy” Combs de ser controlado por “o povo judeu” em um post no Instagram.

O músico colabora com a marca desde 2013 e estava programado para durar até 2026, segundo o Wall Street Journal.













A decisão da Adidas sobre sua parceria com Ye pode custar ao rapper seu status de bilionário. Estima-se que, sem o acordo com a Adidas, o patrimônio líquido de Ye poderia cair de cerca de US$ 1,9 bilhão para apenas US$ 400 milhões.

No mês passado, a marca de roupas Gap disse que também encerraria a cooperação com o músico e removeria os itens da Yeezy de suas lojas. A varejista norte-americana de roupas esportivas e calçados Foot Locker, que vende uma variedade de produtos da Adidas, também anunciou que “não apoiará nenhum lançamento futuro de produtos Yeezy.” Entre outras empresas que se distanciaram de Ye estão a marca de moda Balenciaga, o banco JP Morgan e a agência de talentos CAA. Twitter e Instagram bloquearam o rapper por seus comentários.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT