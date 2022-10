Arábia Saudita critica EUA por manipular preços do petróleo — CMIO

O ministro da Energia diz que as reservas de petróleo devem ser usadas apenas em emergências

O ministro da Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, criticou os países por explorarem seus estoques de petróleo de emergência para manipular os preços e alertou para as consequências se as reservas secarem.

“É meu profundo dever deixar claro ao mundo que a perda de estoques de emergência pode ser dolorosa nos próximos meses”. o ministro saudita disse na conferência Future Initiative Investment em Riad na terça-feira.

Ele observou que a Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) dos EUA não se destinava a aliviar as pressões sobre os preços, mas sim a lidar com as restrições de fornecimento de emergência. Os comentários vêm depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, anunciou a venda de mais 14 milhões de barris da SPR, após a liberação de 180 milhões de barris de petróleo desde abril.

Na semana passada, as autoridades dos EUA disseram que liberariam petróleo adicional da SPR para conter os preços da gasolina nos Estados Unidos e, em seguida, reabastecer as reservas. O uso histórico de estoques de emergência tem preocupado investidores em todo o mundo, pois volumes excessivos de petróleo podem inundar o mercado e colocá-lo sob pressão.

De acordo com a analista de petróleo da Energy Aspects, Amrita Sen, a SPR agora está “absolutamente sendo usado para manter os preços mais baixos, embora não seja para isso que deve ser usado.”

O governo Biden teria indicado que a exploração adicional das reservas estratégicas poderia estar ligada à recente decisão da OPEP + de cortar a produção de petróleo.

A Opep+ anunciou que os países que compõem o grupo reduzirão a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia a partir de novembro. Os cortes serão distribuídos com base nas cotas do acordo da Opep+ a partir de agosto de 2022. A redução da produção visa estabilizar o mercado global de petróleo antes de uma queda sazonal na demanda e em meio a temores de uma recessão global.

