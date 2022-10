Putin estende proibição de comércio com países ‘hostis’ – CMIO

As restrições se aplicam à exportação de equipamentos tecnológicos e médicos, veículos e máquinas agrícolas

O presidente russo, Vladimir Putin, estendeu na quarta-feira um decreto que impõe restrições ao comércio de certos tipos de bens e matérias-primas com países “hostis” que impuseram sanções a Moscou por causa do conflito na Ucrânia.

O decreto presidencial de março, emitido logo após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia, deveria expirar em 31 de dezembro de 2022, mas foi prorrogado por mais um ano até o final de 2023.

O governo russo aprovou a lista de bens que se enquadram na proibição em março. Incluiu mais de 200 tipos de bens e equipamentos, como equipamentos tecnológicos, de telecomunicações e médicos, veículos e máquinas agrícolas e equipamentos elétricos. A exportação desses bens foi temporariamente restrita a todos os países estrangeiros, com exceção dos parceiros da Rússia na União Econômica da Eurásia, Abkhazia e Ossétia do Sul. Além disso, a exportação de certos tipos de madeira para países ‘hostis’ também foi proibida. A proibição não visa o trânsito de mercadorias e aquelas retiradas do país para uso pessoal, ou aquelas feitas na Rússia e com certificado de origem russo.













Separadamente, Putin aprovou na quarta-feira uma lista de 45 bancos russos que estão temporariamente proibidos de realizar transações com ações e participações que pertencem a cidadãos de países ‘hostis’. A lista inclui as subsidiárias russas do Raiffeisenbank, Commerzbank, Credit Suisse Bank, UniCredit Bank e Deutsche Bank. A proibição estará em vigor até 31 de dezembro de 2022, mas as transações podem ser permitidas se o acionista receber uma autorização especial do presidente.

A lista de países considerados ‘hostis’ para a Rússia inclui os EUA, Reino Unido, os estados membros da UE, Albânia, Andorra, Austrália, Bahamas, Islândia, Liechtenstein, Canadá, Micronésia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, San Marino, Macedônia do Norte, Cingapura, Taiwan, Ucrânia, Suíça e Japão.

