Uma nova lei permite que o governo compre qualquer credor que considere “insolvente”, de acordo com um comunicado oficial

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, assinou um decreto que permitirá a nacionalização de bancos estratégicos se forem considerados insolventes, de acordo com um documento publicado no site do parlamento na quarta-feira.

A legislação permite que bancos declarados insolventes sejam comprados por um preço simbólico de 1 hryvnia (menos de US$ 0,03) e posteriormente nacionalizados. Atualmente, existem 14 bancos classificados como sistemicamente importantes na Ucrânia, uma lista que inclui instituições financeiras privadas e estatais.

“O Estado, representado pelo Ministério das Finanças da Ucrânia, participa na retirada do mercado de um banco sistemicamente importante se o Banco Nacional da Ucrânia decidir classificá-lo como ‘insolvente’”, lê-se a declaração.

Uma vez que o banco central reconhece um banco como insolvente, é obrigado a notificar o próprio credor, bem como o governo. A decisão de nacionalizar um banco será tomada pelo Conselho de Ministros.

Uma vez que um credor seja declarado insolvente, ele será vendido por 1 hryvnia, independentemente do tamanho real do capital regulatório do banco. Se o banco valer mais de 1 hryvnia, a lei prevê que os acionistas sejam reembolsados ​​da compensação russa pelos danos causados ​​na Ucrânia.

