Noruega explica oposição ao teto do preço do gás russo — CMIO

A Noruega é contra a proposta da UE de estabelecer um teto de preço artificial para o gás natural russo, de acordo com o Ministério de Petróleo e Energia do país.

“Isso poderia agravar o problema que a Europa já enfrenta, ou seja, a escassez de gás”, disse Stein Grimsrud, porta-voz do ministério, à agência de notícias Izvestia.

A Noruega se tornou um importante fornecedor de gás para a UE depois que os fluxos russos diminuíram devido a sanções e problemas técnicos. A parcela de gás importado da Rússia para o bloco caiu de 41% para 9% desde o início do ano, disse recentemente o comissário europeu de Energia, Kadri Simson. A Noruega costumava ser o segundo maior fornecedor de gás da UE, cobrindo cerca de 20% de suas necessidades. Neste verão, Oslo aprovou licenças para extração de gás em sete novos campos offshore para aumentar a produção de gás em 2022 em 8% em comparação com 2021.

O ministério também confirmou que planeja fornecer cerca de 122 bilhões de metros cúbicos de gás para a UE este ano. Em comparação, antes de 2022, a Rússia costumava fornecer cerca de 130 bilhões de metros cúbicos por gasoduto e 20 bilhões de metros cúbicos na forma de GNL ao bloco anualmente.

Alguns analistas, no entanto, observam que a Noruega não tem capacidade para fornecer gás suficiente à UE para cobrir a perda de fluxos russos.

“A Noruega é incapaz de resolver a atual crise energética porque uma expansão séria de suas exportações é impossível devido às reservas limitadas. Também observamos que a Noruega aumentou seus lucros devido ao aumento dos preços do gás e não tem planos de participar do estabelecimento de um teto para os preços do gás. Oslo oferece aos seus parceiros europeus para trabalhar com base em contratos de longo prazo,” a embaixada russa na Noruega disse ao Izvestia.

