Rússia notifica EUA sobre exercícios nucleares – Pentágono – CMIO

O Pentágono anunciou que a Rússia notificou oficialmente as autoridades dos EUA de seu plano de realizar exercícios anuais com suas forças de dissuasão nuclear, em meio aos exercícios nucleares “Steadfast Noon” da OTAN.

“Os EUA foram notificados e, como destacamos antes, este é um exercício anual de rotina da Rússia”, O general de brigada da Força Aérea, Patrick Ryder, disse na terça-feira.

Os militares dos EUA não ofereceram mais detalhes, mas reconheceram que a Rússia “está cumprindo suas obrigações de controle de armas e seus compromissos de transparência para fazer essas notificações”.

O Ministério da Defesa da Rússia ainda não divulgou uma declaração oficial sobre a data e a escala do exercício planejado. Esses exercícios geralmente envolvem testes abrangentes de armas com capacidade nuclear e não nucleares, para garantir a prontidão das forças de dissuasão estratégica e toda a cadeia de comando. A última vez que a Rússia realizou um exercício semelhante foi em fevereiro, vários dias antes de Moscou lançar sua operação militar na Ucrânia.













O anúncio ocorre em meio aos exercícios nucleares em andamento ‘Steadfast Noon’, programados para durar até 30 de outubro e ocorrer na Bélgica, no Mar do Norte e no Reino Unido. A OTAN também descreveu os exercícios como “rotina” e “não está ligado a nenhum evento mundial atual”, enquanto insiste que nenhuma arma real será usada. Cerca de 60 aeronaves de vários tipos de 14 estados membros da OTAN estão participando do Steadfast Noon, incluindo caças de última geração, aviões de vigilância e aviões-tanque, bem como bombardeiros estratégicos B-52 com capacidade nuclear dos EUA.

O presidente Vladimir Putin prometeu recentemente que a Rússia usará “todos os meios disponíveis para nós” para defender seu povo e território – uma declaração que Washington e seus aliados da OTAN interpretaram como uma ameaça velada de implantar armas nucleares.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, rejeitou as preocupações de que a postura nuclear da aliança possa causar um erro de cálculo em meio a tensões crescentes com a Rússia, enfatizando que, em vez disso, enviaria um “sinal muito errado” se a OTAN cancelasse o exercício nuclear por causa da crise na Ucrânia.