A mais recente reunião de alto nível do PCC estabeleceu os principais objetivos do país para a próxima era

O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC) foi concluído no sábado, trazendo uma série de mudanças históricas para o partido no poder de Pequim. Dado que a China é a segunda maior economia do mundo com base no PIB nominal, o maior país em população, e o PCC é o segundo maior partido político por filiação no mundo, esta última reunião tem sérias consequências para o mundo.

Antes de investigar o que aconteceu, é essencial entender como funciona o governo chinês. Eu recomendo a descrição do South China Morning Post para um gráfico detalhado, mas aqui está uma versão curta.

A liderança central do país é liderada pelo Birô Político do PCC, composto por 25 membros. Esse grupo, chamado Politburo, está ainda mais concentrado no comitê permanente de sete membros liderado pelo presidente Xi Jinping, considerado o primeiro entre iguais.

Em poucas palavras, a cada cinco anos, o Congresso Nacional, composto por mais de 2.200 dirigentes partidários, elege os membros do Comitê Central, que tem 205 membros e cerca de 170 suplentes. Este grupo de membros do partido elege a referida Comissão Permanente, que é efetivamente o órgão central responsável pela implementação das políticas e metas deliberadas pelo Partido durante o Congresso Nacional.













Essencialmente, o PCC tem uma estrutura hierárquica definitiva que começa com mais de 96 milhões de membros totais e se destila no Congresso Nacional, no Comitê Central, no Politburo, no Comitê Permanente e, finalmente, no secretário-geral do Partido. Dado que a China é um estado de partido único, os mecanismos democráticos internos do PCC são o ponto focal da democracia chinesa.

O mais importante deles é o Congresso Nacional, que se reúne a cada cinco anos e é o evento que acaba de ser concluído no fim de semana. Desta vez, o Partido tinha muito em seu prato. O CPC foi fundado notavelmente em 1921, o que torna este ano um marco significativo, dando ao Partido a chance de olhar para trás sobre suas realizações nos últimos 101 anos e criar metas para o futuro.

Em termos do que o Partido olhou para trás, os membros destacaram o fato de que a China atingiu o primeiro objetivo do centenário de ‘Xiaokang’, por exemplo, tornar-se um país moderadamente próspero em todos os aspectos, em 2021. O PCC também observou que liderou o caminho em A China erradicou a pobreza extrema antes do previsto no ano passado, apesar de sérios desafios, como a pandemia de Covid-19 e a guerra comercial dos EUA. Ambos os objetivos foram sustentados pelo princípio do desenvolvimento pacífico, o que significa que Pequim não se envolveu no imperialismo ou no colonialismo para gerar riqueza e prosperidade para o povo chinês.

Olhando para o futuro, o Congresso Nacional destacou o objetivo de transformar a China em um país socialista moderno até 2049, marcado para esse ano para comemorar o centenário do estabelecimento da República Popular da China em 1949. Isso deve ser baseado no princípio da modernização socialista ocorrer até 2035.

Esse princípio foi destacado por Xi Jinping durante o Congresso, declarando que o crescimento econômico da China levará em conta a redução da desigualdade, o aumento da prosperidade comum, a manutenção da integridade ecológica e a erradicação da corrupção. Esses são os pilares do que significa a modernização socialista.

Além disso, o CPC alterou sua constituição durante o Congresso Nacional. Foi alterado para mencionar os princípios de modernização, prosperidade comum, bem como o desenvolvimento da democracia popular em todo o processo. Também incluiu uma clara oposição à independência de Taiwan e enraizou a ideia de ‘Dois Estabelecimentos e Duas Salvaguardas’, que são slogans do PCC que apoiam a autoridade de Xi Jinping sobre o Partido.

Isso leva aos resultados do Congresso em termos de estrutura de poder. Talvez sem surpresa, Xi foi eleito para um terceiro mandato no poder, que foi visto por analistas da mídia ocidental como derrubando um padrão de décadas estabelecido para acabar com a era do governo de um homem só sobre o partido. O Comitê Permanente também estava repleto de aliados de Xi, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi, o que significa que sua autoridade como líder supremo da China está efetivamente cimentada.













Como aponta um editorial do Global Times, o 20º Congresso Nacional deu à China um caráter político muito diferente do resto do mundo. A democracia está sendo desafiada em todo o mundo, especialmente no mundo ocidental, à medida que os demagogos desafiam as normas liberais da sociedade. A incerteza é o jogo predominante. Mas não é assim na China, pois a liderança recém-eleita do Politburo chinês representa continuidade, estabilidade e previsibilidade.

Isso está de mãos dadas com os números do PIB do terceiro trimestre publicados em Pequim na segunda-feira, que revelaram que o crescimento econômico da China é estimado em 3,2% ano a ano durante esse período. Apesar dos bloqueios e restrições do Covid-19, o crescimento real é duas vezes maior que o dos EUA e três vezes maior que o da Alemanha. De fato, se olharmos para o crescimento em relação ao período pré-Covid, a China está com crescimento de 14% em relação a 2019, enquanto os EUA estão com crescimento de 3% e a Alemanha com contração de 1%.

Acredito que essa seja a principal lição do 20º Congresso Nacional da China, que também nasce das realidades econômicas: a estabilidade. Pequim permanece forte e estável em comparação com o volátil e instável Ocidente. O PCC estabeleceu um caminho para a ‘nova era’ que segue logicamente sucessivas gerações.

Apesar de como a mídia ocidental criticou o modelo de governança de Pequim, a China continua avançando e se posicionando favoravelmente para o fim da hegemonia unipolar americana, sendo a última reunião de alto nível do PCC apenas o mais recente exemplo disso na prática.