Índia bate Google com ordem antitruste – CMIO

A gigante da tecnologia foi condenada a permitir que os desenvolvedores de aplicativos usem sistemas de pagamento de terceiros

O regulador antitruste da Índia aplicou uma multa de US$ 113 milhões ao Google, acusando a empresa de “Injusto” práticas de negócios e dificultar a concorrência com regras excessivamente restritivas para desenvolvedores de aplicativos e como eles monetizam seu trabalho.

A Comissão de Concorrência da Índia (CCI) concluiu uma longa investigação sobre o Google na terça-feira, concluindo que a exigência da empresa de que os desenvolvedores usem sua Play Store para todos os aplicativos e compras no aplicativo foi um “condição injusta” e entrou em conflito com as leis de comércio do país.

A comissão disse que multou o Google por “abusando de sua posição dominante em relação às políticas da Play Store” e ordenou que a empresa alterasse seus requisitos, argumentando que as compras no aplicativo são um “meios importantes para os desenvolvedores de aplicativos monetizarem suas criações.”

“Se os desenvolvedores de aplicativos não cumprirem a política do Google… eles não têm permissão para listar seus aplicativos na Play Store e, portanto, perderiam o vasto conjunto de clientes em potencial na forma de usuários do Android”, a agência continuou, chamando a política “unilateral”, “arbitrário,” e “desprovido de qualquer interesse comercial legítimo”.

A última multa vem poucos dias depois que a CCI impôs uma multa ainda maior de US$ 161 milhões ao Google por alegações antitruste separadas. Nesse caso, ele disse que a empresa não poderia mais exigir que os fabricantes de dispositivos pré-instalassem seu software Google Mobile Suite, também considerando a política um “condição injusta”.













Por volume de usuários, a Índia é o maior mercado do Google, com a empresa investindo grandes quantias de dinheiro no país altamente populoso em uma tentativa de aumentar as vendas internacionais. Esses esforços parecem ter valido a pena, já que os smartphones Android do Google agora dominam cerca de 97% do mercado da Índia, enquanto sua plataforma de pagamento online Google Pay se tornou a mais popular do país.

Apesar de seu rápido crescimento e sucesso relativo na Índia, o Google teve problemas com reguladores nacionais em mais de uma ocasião, com o CCI lançando uma investigação sobre a empresa no final de 2020. Entre outras coisas, a investigação procurou determinar se a tecnologia empresa era “dominante” em vários mercados-chave – incluindo sistemas operacionais de smartphones, lojas de aplicativos, serviços de busca na web e hosts de vídeo online – descobrindo que era dominante em todos eles.

Em resposta à multa multimilionária de terça-feira, o Google disse ao TechCrunch que sua equipe jurídica está “avaliando o pedido” mas não fez mais comentários.