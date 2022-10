China critica última visita estrangeira a Taiwan — CMIO

Uma recente viagem de autoridades alemãs à ilha envia os “sinais errados”, insiste Pequim

O governo chinês condenou uma recente visita a Taiwan de legisladores alemães, instando Berlim a interromper todos os contatos com “separatista” militares, reiterando que a ilha faz parte do território da China. A delegação chegou a Taipei apenas um dia depois que Pequim atualizou sua constituição para descartar explicitamente a independência de Taiwan.

Em um comunicado citado pela agência de notícias DPA na terça-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu às autoridades alemãs que “cessem imediatamente sua interação com as forças separatistas pró-independência em Taiwan”, acrescentando que tais reuniões enviam o “sinais errados” para Taipé.

Peter Heidt, do Partido Democrático Livre (FDP), liderou a delegação alemã de seis membros, que chegou a Taiwan no domingo e depois se encontrou com a presidente Tsai Ing-wen.













“Gostaria de reiterar, do ponto de vista alemão, que o status quo do Estreito de Taiwan só pode ser alterado pacificamente e por consentimento mútuo”. Heidt disse durante a visita, ligando para “continuar a expandir nossas boas relações comerciais e continuar a trabalhar juntos mais estreitamente no campo da ciência e, acima de tudo, manter contato próximo no nível político”.

As autoridades taiwanesas não foram receptivas aos últimos comentários de Pequim, com Hung-Lu Chang, presidente da Associação Parlamentar de Amizade Taiwan-Alemanha, descartando a declaração como “sem significado.”

“Taiwan é um estado soberano. O intercâmbio parlamentar com outros países é perfeitamente justificado. Eles vêm para Taiwan porque são a nosso favor”, acrescentou, conforme citado pela DPA.

A visita ocorreu menos de um dia inteiro depois que o Partido Comunista Chinês, no poder, realizou seu 20º Congresso Nacional, no qual membros do partido votaram para alterar a constituição da China para incluir uma clara oposição à independência de Taiwan. Embora o presidente Xi Jinping tenha declarado que Pequim busca “reunificação pacífica” com a ilha, ele disse “o uso da força” contra elementos separatistas e forças externas ainda estava na mesa, se necessário.

As tensões entre Pequim e Taipei aumentaram nos últimos meses, com as hostilidades aumentando em agosto após uma visita de alto nível a Taiwan pela presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi. A China respondeu com uma série de exercícios militares sem precedentes nas águas e no espaço aéreo da ilha, incluindo exercícios para uma “bloqueio.”

Referindo-se oficialmente a si mesma como a República da China, Taiwan está sob autogoverno desde o fim da Guerra Civil Chinesa em 1949, embora nunca tenha conquistado a independência do continente e poucos países, incluindo a Alemanha, a reconheçam como uma nação soberana. .