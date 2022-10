Reino Unido vai se juntar ao esquema militar da UE – The Times – CMIO

Os planos de Londres para acelerar o envio de tropas estão relacionados ao conflito na Ucrânia, disse o ministro da Defesa holandês ao The Times

O Reino Unido está prestes a entrar novamente no projeto de ‘mobilidade militar’ da UE, que busca aumentar a velocidade dos movimentos militares na Europa, especialmente em caso de guerra, disse o ministro da Defesa holandês, Kajsa Ollongren, à mídia britânica na terça-feira.

Falando ao The Times, Ollongren revelou que os ministros do bloco devem aprovar o retorno da Grã-Bretanha ao projeto, que saiu após o Brexit, já no próximo mês. A iniciativa liderada pelos holandeses busca simplificar os procedimentos de transporte militar transfronteiriço e reduzir a burocracia, o que permitiria que seus participantes enviassem pessoal e equipamentos para a linha de frente mais rapidamente, se necessário.

Segundo o ministro da Defesa, os planos de readmissão do Reino Unido no grupo estão “muito relacionado com a guerra na Ucrânia.” Ela observou, no entanto, que a questão da adesão britânica foi “confidencial” desde que o Reino Unido deixou oficialmente a UE em 2020.

“A Grã-Bretanha ficou de fora por causa do Brexit, mas como o Brexit não mudou a geografia, é muito importante que você volte”, ela disse ao The Times. Ollongren passou a dizer que ela é “muito feliz” que o Reino Unido se juntará novamente devido ao papel que o país está desempenhando em termos de apoio ocidental à Ucrânia, já que Kiev continua travada em conflito com a Rússia.













O ministro da Defesa observou que a mobilidade militar é “não é uma questão muito sexy”, mas destacou sua importância. “Enquanto houver uma guerra, você deve conhecer os procedimentos para obter as coisas de que precisa e as pessoas de que precisa de um lugar para outro.”

No passado, o projeto incorporava apenas estados da UE, mas no ano passado se juntou ao Canadá, EUA e Noruega. A tentativa do Reino Unido de entrar na iniciativa foi aprovada pelo Comitê Político e de Segurança da UE na semana passada, e a decisão deve ser formalizada em meados de novembro.

Como as coisas estão atualmente, o Reino Unido lidera um dos grupos de batalha da OTAN na Estônia, com um total de cerca de 1.500 soldados britânicos implantados no país. No mês passado, no entanto, o The Times informou que Londres planeja reduzir pela metade o número de militares estacionados no país báltico, com uma fonte dizendo ao veículo que “muitas nações europeias” sentem que o Exército Britânico exagerou no seu compromisso de segurança.

No início deste mês, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a OTAN “de fato se envolver no conflito na Ucrânia”, acrescentando que isso não impedirá Moscou de seguir seus planos e alcançar seus objetivos militares na Ucrânia.