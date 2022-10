Israel compartilha informações de drone iraniano com os EUA – CMIO

Israel apresentou fotos aos EUA que dizem ser a prova de que a Rússia está usando drones kamikaze iranianos Shahed-136 na Ucrânia. O presidente Isaac Herzog compartilhou os dados durante sua viagem a Washington na quarta-feira, onde se encontrou com o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e deve se encontrar com o presidente Joe Biden.



“O presidente Herzog apresentará aos funcionários do governo dos EUA imagens de UAVs explosivos Shahed-136 preparados para um lançamento em um exercício militar no Irã em dezembro de 2021. O gabinete de Herzog disse em um comunicado na terça-feira antes da viagem do presidente, conforme citado pelo Jerusalem Post.

As fotos mostram que os estabilizadores do drone são “idênticos em sua estrutura, dimensões e numeração”, afirmou o escritório.













“Mais uma vez, o Irã prova que não é confiável e que em todas as regiões onde há matança, sofrimento e ódio – o Irã está lá”. disse Herzog. “As armas iranianas desempenham um papel central na desestabilização global, e a comunidade internacional deve aprender sua lição, agora e no futuro.”

Blinken disse na terça-feira que “O fornecimento de drones pelo Irã à Rússia para permitir sua maior agressão contra a Ucrânia e o povo ucraniano está mostrando resultados horríveis na Ucrânia”. Ele acrescentou que os EUA continuarão a trabalhar em estreita colaboração com Israel contra “as outras ações que o Irã está tomando mais perto de casa”.

Autoridades ucranianas acusaram a Rússia de usar drones iranianos depois que Moscou intensificou os ataques ao território ucraniano neste mês.

Teerã negou o fornecimento de armas para ambos os lados do conflito. A Rússia também não confirmou o uso de equipamentos iranianos na Ucrânia.