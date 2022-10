EUA e aliados alertam a Coreia do Norte para uma reação ‘sem paralelo’ – CMIO

Washington, Seul e Tóquio tentaram desencorajar Pyongyang de testar outra bomba nuclear

Os EUA, a Coreia do Sul e o Japão alertaram a Coreia do Norte na quarta-feira que enfrentaria um “inigualável” resposta caso teste outra arma nuclear.

Sua declaração ocorre em meio a tensões crescentes em torno da Península Coreana e preocupações de longa data no governo dos EUA de que Pyongyang possa realizar outro teste atômico.

Falando em uma coletiva de imprensa conjunta em Tóquio, Cho Hyun-dong, primeiro vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, afirmou que os três aliados “concordaram que uma escala de resposta sem paralelo seria necessária se a Coreia do Norte avançar com um sétimo teste nuclear”. O funcionário fez suas declarações após se reunir com o vice-ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeo Mori, e a vice-secretária de Estado dos EUA, Wendy Sherman.

Ecoando os comentários do ministro coreano, Sherman pediu a Pyongyang “abster-se de mais provocações”, denunciando as atividades militares norte-coreanas como “imprudente e profundamente desestabilizador”. Ela também observou que outro teste nuclear na região teria “implicações para a segurança do mundo inteiro”.













As advertências vêm depois que Sherman prometeu na terça-feira que os EUA usariam todo o seu poderio militar, incluindo armas nucleares, para proteger a Coreia do Sul e o Japão caso fossem atacados, ao mesmo tempo em que condenava os recentes lançamentos de mísseis da Coreia do Norte.

Nos últimos meses, o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, tem se preocupado cada vez mais com a atividade militar da Coreia do Norte, especialmente porque as forças nucleares de Pyongyang alegaram recentemente que concluíram com sucesso um teste simulando o carregamento de ogivas táticas em um silo oculto.

A última vez que a Coreia do Norte disparou uma bomba nuclear foi em setembro de 2017, quando alegou ter testado uma bomba de hidrogênio que poderia ser carregada em um míssil balístico intercontinental. A medida provocou um grande clamor internacional, com a ONU impondo uma série de sanções econômicas para conter o programa nuclear de Pyongyang.

A Coreia do Norte insiste que seu arsenal nuclear é destinado apenas à autodefesa e que seus recentes lançamentos de mísseis balísticos vieram em resposta a exercícios militares em larga escala dos EUA e da Coreia do Sul. Kim Jong-un, o líder da nação, também alertou que “agravamento irresponsável da situação pelos regimes dos EUA e da Coreia do Sul” desencadearia uma resposta ainda mais forte de Pyongyang.