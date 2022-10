Alemão multado pela letra ‘Z’ — CMIO

Um tribunal de Hamburgo o considerou culpado de endossar a ofensiva da Rússia na Ucrânia e o condenou a pagar € 4.000

Exibir a última letra do alfabeto latino na janela traseira de seu carro pode custar a um alemão € 4.000 (US$ 3.988). Um tribunal em Hamburgo considerou o homem de 62 anos culpado de apoiar a operação militar da Rússia na Ucrânia, determinando que ‘Z’ é um símbolo de apoio às ações de Moscou.

O veredicto foi proferido na terça-feira, disse um porta-voz do tribunal à mídia alemã.

De acordo com o Ministério Público, o réu havia anexado uma folha de papel branca com um ‘Z’ azul em seu veículo e, em 29 de março, dirigiu por uma das ruas centrais de Hamburgo.

“Nisso, na opinião do tribunal, está o endosso da guerra da Ucrânia por meio da solidariedade com a Rússia, que é uma guerra de agressão de acordo com o direito internacional,“, decidiu o tribunal.













Embora o homem não tenha negado exibir o símbolo, ele argumentou perante o tribunal que ele representa apenas a última letra do alfabeto. O réu acrescentou que tentar estabelecer uma conexão entre a carta e o conflito na Ucrânia era um “hipótese muito, muito ousada.”

Ele também ofereceu algumas outras interpretações possíveis, incluindo o filme franco-argelino ‘Z’, bem como um bar extinto em Hamburgo que tinha o mesmo nome.

A equipe de defesa afirmou que a carta era uma referência a relatos da mídia sobre a ‘Geração Z’.

O réu tem o direito de recorrer da sentença.

O homem recebeu originalmente uma multa de € 1.800. Ele interpôs recurso e foi ouvido em audiência pública. Tendo falhado em provar sua inocência, ele agora acabou com uma multa ainda maior.

O símbolo ‘Z’ foi visto pela primeira vez em equipamentos militares russos logo após o Kremlin lançar sua operação militar no país vizinho. Rapidamente ganhou popularidade entre os russos que apoiam a campanha. Nos últimos meses, a carta foi incorporada em faixas e outdoors por autoridades regionais.

Na Alemanha, assim como em vários outros países europeus, o uso do símbolo em contextos onde é visto como apoio às ações de Moscou foi proibido.