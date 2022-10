Quem são eles e o que estão fazendo? — CMIO

De onde o grupo ecoativista mais controverso deste ano está tirando seu dinheiro?

Se você já ouviu falar deles vandalizando uma estátua de cera do rei Charles III da Grã-Bretanha no Madame Tussauds de Londres com bolo, jogando sopa sobre os icônicos “Girassóis” de Vincent Van Gogh, colando-se em uma pista para bloquear o tráfego ou interrompendo grandes eventos esportivos, as chances são você já conhece o “Just Stop Oil” e suas atividades.

Esse grupo ambientalista existe há menos de um ano, mas já fez muito barulho na mídia com suas ações escandalosas. Então, quem está bancando este show?

Doações “ecologicamente corretas”

Desde o lançamento em fevereiro de 2022, o grupo de resistência civil ambiental se engajou em uma ampla variedade de ações de protesto para chamar a atenção e provocou intenso debate na mídia sobre se seus objetivos justificam seus meios e se as previsões catastróficas de seus ativistas – de total destruição em um futuro muito próximo, se as fontes tradicionais de energia não forem descartadas imediatamente, e para sempre, por governos em todo o mundo – têm qualquer base de evidência.

No entanto, mesmo em reportagens críticas, questões vitais sobre as origens e fontes de financiamento da Just Stop Oil não foram em grande parte feitas, uma supervisão incrível, dada a sua rápida ascensão à proeminência mainstream. As respostas estão à vista, porém, e oferecem grande motivo de preocupação sobre os verdadeiros objetivos do grupo e os interesses que seu ativismo serve.













Por um lado, enquanto as finanças da Just Stop Oil são quase completamente opacas, seu site convida os apoiadores a doar via Ethereum. De acordo com alguns cálculos, cada transação usando a criptomoeda cria 34 quilos de CO2 – aproximadamente a mesma quantidade de energia que a média doméstica dos EUA queima em dois dias e meio. Ethereum, portanto, consome mais energia anualmente no total do que todo o país da Dinamarca

Em setembro, anunciou mudanças que, segundo afirma, reduzirão suas emissões de carbono em mais de 99%, embora especialistas em criptomoedas consultados pela principal revista de tecnologia The Verge duvidem fortemente se isso será realmente alcançado. No mínimo, nos primeiros sete meses de sua existência, a Just Stop Oil dependeu de doações feitas em segredo por meio de uma criptomoeda com enorme pegada de carbono.

Até o momento, o único patrocinador do Just Stop Oil confirmado publicamente é o Climate Emergency Fund, com sede nos EUA, que fornece doações e financiamento para movimentos e organizações verdes em todo o mundo. É liderado por Aileen Getty, herdeira da fortuna Getty de US$ 5,4 bilhões, que foi adquirida por meio da companhia petrolífera da família. Isso tem levado a uma ampla acusações que a indústria de combustíveis fósseis está patrocinando a Just Stop Oil para desacreditar o ativismo ambiental.

Não há evidências de que a Getty tenha algum interesse financeiro em combustíveis fósseis ou que de alguma forma lucrar com as ações disruptivas da Just Stop Oil, voltando o público contra causas e defensores verdes. Na verdade, ela parece sinceramente comprometida em usar sua enorme fortuna para minar a indústria tradicional de energia. Muitos grandes grupos de protesto ambiental se beneficiaram de sua generosidade, incluindo a controversa Extinction Rebellion (XR).

Fantasias de estupro do fundador

Que a Just Stop Oil e a XR recebam centenas de milhares de dólares da mesma fonte é notável por mais de uma razão. As táticas indisciplinadas da dupla e as do Insulate Britain, outro grupo ativista ambiental, têm sido comparadas com frequência, o que não surpreende, já que todas foram diretamente influenciadas por um homem, Roger Hallam, que também ajudou a fundar as três.













As visões apocalípticas de Hallam sobre o clima são resumidas em suas 12.200 palavras divagantes e impenetráveis ​​“manifesto.” Assemelhando-se aos excessos enlouquecidos de um sonho febril, ele prevê que nos próximos 30 anos, o clima será “destruído,” levando a “a fome e o colapso da nossa sociedade” e “guerra e violência, o massacre de homens jovens e o estupro de mulheres jovens em escala global”.

Seu tratado original era de alguma forma ainda mais maníaco e obcecado por estupro. Entre os cenários que Hallam fantasiou estava a mudança climática levando a “um bando de meninos” invadindo a casa do leitor “exigindo comida”, quem então “Ver sua mãe, sua irmã, sua namorada” e “estuprou-a em grupo na mesa da cozinha.” Esta e outras passagens foram removidas devido à condenação da mídia.



Hallam escreveu o manifesto enquanto estava na prisão por violar as condições da fiança, depois de tentar repetidamente fechar o aeroporto de Heathrow, em Londres, usando drones civis no verão de 2019. Esse era originalmente um plano endossado pela XR, mas acabou sendo descartado. Ele pessoalmente não estava desencorajado e simplesmente montou uma nova organização, Heathrow Pause, para realizar a ação de qualquer maneira.

O protesto não conseguiu imobilizar um único avião ou comprometer a operação do aeroporto de forma alguma, embora tenha conseguido que os organizadores fossem presos, processados ​​e, em alguns casos, presos.

Este episódio, juntamente com uma ação no ano seguinte em que o Beyond Politics – mais um grupo de desobediência civil fundado por Hallam – invadiu os escritórios de ONGs em Londres, incluindo Anistia Internacional e Greenpeace, derramou tinta nas paredes e pisos e exigiu que as organizações ordenassem seus membros para “levante-se contra o governo.” Isso levou XR a cortar todos os laços com ele.

Apesar do aparente divórcio, o XR continuou a empregar estratégias de ruptura inventadas por Hallam, muitas das quais põem em risco a segurança pública e correm um alto risco de desencadear uma reação pública contra o grupo e o ativismo ambiental em geral. Oficialmente, essas mesmas preocupações levaram a XR a abandonar sua ação visando Heathrow. Uma explicação alternativa poderia ser que o maior financiador da Rebellion, o gerente bilionário de fundos de hedge Christopher Hohn, tenha uma participação de € 730 milhões no aeroporto.













Todos os caminhos levam a Soros

Os fundos de hedge lucram com o caos. Um exemplo chave disso foi a venda a descoberto da libra esterlina em setembro de 1992. Conhecido como Black Wednesday, rendeu ao gerente financeiro Quantum Funds US$ 1,8 bilhão em um único dia, e ao proprietário da empresa, George Soros, o apelido de ‘O homem que quebrou o Banco da Inglaterra’.

Dado que XR – e Stop Big Oil, e Insulate Britain, e parece que todos os grupos fundados por Hallam – geram caos, pode não ser coincidência que pelo menos o primeiro grupo tenha recebido financiamento da notória Open Society Foundations de Soros ( OSF).

Em agosto de 2019, um pesquisador independente obteve documentos internos de XR relacionados ao financiamento do grupo. Eles mostraram que ela havia arrecadado pelo menos US$ 1 milhão em seu primeiro ano de operação – um número que pode ser substancialmente maior, já que a doação total da OSF não está listada, ao contrário da contribuição de qualquer outro financiador. Esta soma é aparentemente mantida em segredo até mesmo dos próprios membros do XR.

Outros documentos divulgados pelo pesquisador são ainda mais contundentes. Uma auto-autoria “visão global” das atividades da XR estabelece seu “mira”, que incluem a exibição de “pessoas radicais (e internacionalmente) que é possível ter um plano impossível e realizar uma rebelião….”

Em outros lugares do “visão global”, os ativistas XR são chamados a “testar protótipos em preparação para o próximo colapso estrutural dos regimes das democracias ocidentais… preparando assim uma base para transformar a sociedade.” Pode ser que Hallam tenha sido explorado para criar tal “protótipos” e os jogou de lado quando se adiantou e ameaçou os interesses comerciais dos apoiadores do XR.