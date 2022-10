Türkiye dá um tapa em Meta com multa multimilionária — CMIO

O órgão de fiscalização da competição de Türkiye emitiu uma multa de US$ 18,63 milhões para a empresa controladora do Facebook, Meta. Descobriu que a fusão de dados de usuários do Facebook, WhatsApp e Instagram deu à Meta uma vantagem injusta em publicidade.

A multa foi decidida na semana passada e anunciada em comunicado na quarta-feira. Ao combinar os dados coletados de todas as suas subsidiárias, explicou o comunicado, a Meta “domina” o mercado de publicidade online e “cria barreiras à entrada” para seus concorrentes.

Uma investigação foi lançada em 2021 depois que o WhatsApp pediu aos usuários que permitissem que o Facebook coletasse seus dados. Mesmo antes dessa mudança global na coleta de dados, o Facebook foi processado pela Comissão Federal de Comércio dos EUA por sua aquisição do WhatsApp e investigado pela UE e pelo Reino Unido por usar seu vasto acervo de dados para dar seu próprio Facebook Marketplace e vantagem injusta sobre o concorrência.













A multa turca de 346,72 milhões de liras, ou US$ 18,63 milhões, foi decidida com base na receita da Meta em 2021. O cão de guarda também ordenou que a Meta restaure a concorrência em seus mercados e prepare relatórios anuais sobre o que fará para garantir a competitividade nos próximos cinco anos.

A Meta tem 60 dias para recorrer da multa, e um porta-voz da empresa disse à Reuters na quarta-feira que vai “considere todas as opções.”

A Meta reportou um lucro de US$ 46,7 bilhões em 2021 e, como tal, pode facilmente suportar uma multa de US$ 18,63 milhões. No entanto, a empresa registrou seu primeiro declínio na receita trimestral – uma queda de 1% – em julho, bem como um declínio de 36% no lucro em relação ao ano anterior. Com grande parte de sua riqueza vinculada às ações da Meta, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, perdeu US$ 71 bilhões de sua fortuna pessoal até agora este ano.