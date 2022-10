Sunak restabelece a proibição de fracking no Reino Unido — CMIO

A decisão do novo primeiro-ministro reverte uma decisão controversa de sua antecessora, Liz Truss

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou na quarta-feira que restabelecerá uma moratória ao fraturamento hidráulico, um mês depois que Liz Truss suspendeu a proibição de longa data. Embora apenas uma minoria de britânicos apoie a prática, Truss argumentou que o fracking era fundamental para a segurança energética do Reino Unido.

Falando no Parlamento, Sunak disse que “ficar[s] pelo manifesto”, referindo-se à promessa de 2019 do Partido Conservador de colocar uma moratória na extração de gás de xisto. Downing Street confirmou pouco depois que a moratória seria de fato restabelecida.

Enquanto o governo de Boris Johnson honrou o compromisso de 2019, a então primeira-ministra Liz Truss suspendeu a proibição em setembro, argumentando que a Grã-Bretanha precisava aumentar a produção doméstica de gás para conter o aumento nos custos de energia causado por suas sanções a Moscou por causa do conflito em Ucrânia.













Sua mudança de política foi contestada por muitos parlamentares conservadores, cujos eleitores rurais se opõem esmagadoramente à prática. O Partido Trabalhista também se opõe ao fracking e, embora Truss tenha conseguido reunir deputados conservadores suficientes para se opor a uma moção trabalhista para proibir permanentemente a extração em terra na semana passada, ela foi acusada de forçá-los a ficar do lado dela e renunciou um dia depois.

Fracking, ou fraturamento hidráulico, é uma tecnologia que permite que petróleo e gás sejam extraídos da rocha de xisto, quebrando-a com água e produtos químicos. A moratória de 2019 foi imposta depois que pesquisas revelaram que o procedimento pode causar terremotos.

O restabelecimento da proibição por Sunak marca a mais recente reversão de uma das políticas altamente controversas de Truss. A recém-saída PM reverteu seu próprio plano econômico no início deste mês, depois que seu anúncio colocou os mercados em queda livre e derrubou a libra esterlina.

Embora o afastamento de Sunak da política de fracking de Truss esteja alinhado com as demandas trabalhistas, sua decisão foi destacada pelo partido como um exemplo de inconsistência conservadora sobre o assunto. “Qualquer que seja sua posição mais recente, a verdade é que os conservadores mostraram que não podem ser confiáveis ​​na questão do fracking”. O secretário do clima do Partido Trabalhista, Ed Miliband, disse na quarta-feira.