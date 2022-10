Pesquisa sugere quantos hambúrgueres são seguros para o clima – CMIO

Limitar o consumo de carne pode ajudar a manter as metas de aquecimento global para 2030 “ao alcance”, disse o relatório Estado da Ação Climática

Comer não mais do que o equivalente a dois hambúrgueres por semana contribuirá para a luta contra as mudanças climáticas, descobriu uma nova pesquisa realizada por várias organizações climáticas de alto nível e publicada na quarta-feira.

O relatório State of Climate Action 2022 avalia o progresso global em 40 indicadores que se acredita serem particularmente importantes para manter as metas climáticas de 2030 do Acordo de Paris “dentro do alcance.” Um dos fatores é formulado como “Reduzir o consumo diário de carne de ruminantes per capita para 79 quilocalorias nas regiões de alto consumo”.

Segundo o jornal, “Mudando para dietas mais saudáveis ​​e sustentáveis” deve acelerar em cinco vezes, com redução do consumo de carne”para cerca de dois hambúrgueres por semana nas Américas, Europa e Oceania”.

Acredita-se amplamente que a pecuária contribui para o aquecimento global por causa das emissões de gado, destruição de habitats e geração de gases de efeito estufa.

O Acordo de Paris de 2015, assinado por quase 200 países, exige que os países reduzam pela metade suas emissões até 2030 para limitar o aquecimento global a 1,5°C e, assim, reduzir os efeitos das mudanças climáticas.













O relatório observou que, entre 2015 e 2019, o consumo de carne bovina, ovina e caprina em todo o “regiões de alto consumo” reduziu em 1,5%, atingindo 91 quilocalorias per capita por dia em 2019. No entanto, a velocidade do declínio é muito lenta para atingir a meta de 2030, diz o jornal.

Para evitar o “cada vez mais perigosos e, em alguns casos, impactos climáticos irreversíveis”, o processo de eliminação do carvão, de acordo com o relatório, também deve acelerar seis vezes, enquanto as reduções nas taxas anuais de desmatamento devem ocorrer 2,5 vezes mais rápido, e a expansão do transporte público deve ser seis vezes mais rápida.

Investimentos em financiamento climático global “precisa crescer mais de 10 vezes mais rápido”, segundo o relatório, em aproximadamente US$ 460 bilhões por ano nesta década.

Entre os sinais encorajadores, o relatório listou o aumento do uso de fontes de energia com zero carbono e a rápida transição para veículos elétricos.

De acordo com Andrew Steer, chefe do Bezos Earth Fund, que participou da pesquisa junto com o World Resources Institute e Climate Action Tracker, o relatório deve evocar duas emoções:

“Primeiro, um sentimento de vergonha e raiva por não estarmos cumprindo nossos compromissos de agir. Segundo, um senso de esperança e possibilidade de que a mudança real esteja ao alcance e possa levar a uma economia mais saudável, cidadãos mais saudáveis ​​e uma sociedade mais saudável”.

Os autores do relatório acreditam que será “um manual inestimável” para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que será realizada em novembro no Egito, bem como para governos, sociedade civil e empresas.