Ataque terrorista mata 15 no Irã — CMIO

Vários homens armados abriram fogo contra um santuário na cidade de Shiraz, informou a mídia iraniana

Homens armados mataram 15 pessoas e feriram outras dez em um ataque a um santuário xiita na cidade iraniana de Shiraz na quarta-feira, informou a agência de notícias estatal IRNA. O ataque foi descrito como “operação terrorista” realizado por extremistas sectários.

O ataque ocorreu no santuário Shahcheragh durante o final da tarde, enquanto os peregrinos visitavam o local sagrado xiita. Os atiradores abriram fogo com fuzis Kalashnikov depois de entrar no pátio do santuário, disseram fontes de segurança não identificadas à Fars News.

Uma mulher e duas crianças estão entre as vítimas, e dois homens armados foram presos. Uma caça ao homem está em andamento para um terceiro atacante.













Várias fontes de notícias iranianas chamaram o ataque de “operação terrorista” por “Takfiri” extremistas. Este termo refere-se a grupos islâmicos sunitas que atacam violentamente seitas rivais – neste caso, adoradores xiitas.

Shahcheragh é um local sagrado para os xiitas. Construído no século 10 dC, abriga os túmulos dos filhos de Musa al-Kazim, o sétimo imã do islamismo xiita dominante.

O ataque de quarta-feira ocorreu enquanto o Irã enfrenta protestos em todo o país, que eclodiram após a morte de Masha Amini, de 22 anos, sob custódia policial no mês passado. As autoridades iranianas disseram que ela sofria de uma condição médica pré-existente, enquanto alguns de seus familiares afirmam que ela foi espancada até a morte.

Uma fonte de segurança disse à agência de notícias Tasnim que os atiradores provavelmente planejaram seu ataque para coincidir com os distúrbios.