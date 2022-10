Marinha dos EUA descobre fonte de água contaminada de porta-aviões — CMIO

Os membros da tripulação relataram preocupações pela primeira vez no mês passado, enquanto o USS Abraham Lincoln estava perto da Califórnia

O mau cheiro e a descoloração que os marinheiros do USS Abraham Lincoln começaram a notar no mês passado em sua água potável foram causados ​​por um vazamento de águas residuais, determinou a Marinha dos EUA, levantando preocupações de que os militares foram expostos a esgoto ou outros contaminantes nocivos.

“A inspeção concluiu que a água do porão entrou em um dos tanques de água potável através de um orifício que foi encontrado na linha de ventilação do tanque, causando a aparência turva e o odor na água potável do navio”, O escritório de relações públicas da Frota do Pacífico da Marinha disse em um comunicado.

Os membros da tripulação relataram pela primeira vez preocupações sobre a água do navio em 21 de setembro, enquanto o USS Abraham Lincoln estava operando na costa do sul da Califórnia.

Vídeos postados nas redes sociais por marinheiros a bordo do navio mostraram garrafas de água cheias de líquido turvo e partículas escuras flutuando no interior.

Testes concluíram no dia seguinte que a bactéria E. coli estava presente em três dos 26 tanques de água potável da transportadora. Os tanques afetados foram isolados do sistema de água potável do navio e não serão colocados de volta em serviço até que uma limpeza profunda seja feita durante o período de manutenção contínua do navio.













Não houve casos confirmados de doenças relacionadas à água do navio, disse a Marinha, mas como o Military.com observou, a fonte relatada do problema levantou preocupações sobre as toxinas às quais os membros da tripulação podem ter sido expostos. A saída citou dados da Agência de Proteção Ambiental dos EUA mostrando que a água do porão pode conter combustíveis, lubrificantes, fluido hidráulico, metais perigosos, anticongelante, solventes e produtos químicos de limpeza.

O incidente é apenas o último episódio de água contaminada em um porta-aviões dos EUA. Um denunciante afirmou no início deste mês que seus superiores no USS Nimitz mentiram para os membros da tripulação sobre a gravidade de um vazamento de combustível em sua água potável e lhes negaram tratamento médico quando ficaram doentes com a contaminação.

Quatro famílias perto de Pearl Harbor, no Havaí, processaram a Marinha em agosto por vazamentos de combustível de aviação em seus suprimentos de água, alegando que as autoridades inicialmente negaram suas preocupações. Como nas alegações do USS Nimitz, os demandantes alegaram que lhes foi negado atendimento médico adequado. Na terça-feira, os militares iniciaram o processo de fechamento da antiquada instalação de armazenamento de Pearl Harbor que vazou combustível no abastecimento de água usado por cerca de 93.000 pessoas na área.