China está confiante e 'mais perto do que nunca' de alcançar 'reunificação completa da pátria'

“Estamos– e estamos mais confiantes e capazes do que nunca – de realizar o rejuvenescimento nacional”, disse o representante em uma coletiva de imprensa regular em Pequim, sem fazer referência direta a Taiwan, considerada pela China como parte inalienável do seu território.

No congresso, realizado de 16 a 22 de outubro, o secretário-geral do Partido Comunista chinês, que garantiu um terceiro mandato no poder, disse que as “rodas da história estão girando em direção à reunificação da China” com Taiwan.