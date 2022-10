Assassino do desfile de Natal é considerado culpado – CMIO

Darrell Brooks foi condenado por seis acusações de assassinato por arar seu SUV por uma rua lotada em Wisconsin em novembro passado

Um júri de Wisconsin considerou Darrell Brooks culpado de seis acusações de homicídio em primeiro grau por dirigir seu SUV em um desfile de Natal lotado na cidade de Waukesha em novembro passado. Brooks montou uma bizarra defesa de si mesmo no tribunal, gritando com o juiz e se escondendo atrás de uma caixa de papelão em um ponto.

Após três horas de deliberação, o júri considerou Brooks culpado das seis acusações de homicídio, bem como 61 acusações de perigo imprudente, seis acusações de atropelamento fatal, duas acusações de fiança e um delito de abuso doméstico. Ele enfrenta uma sentença obrigatória de prisão perpétua.

Brooks – que estava sob fiança no dia do massacre por bater em sua namorada com o mesmo veículo – atravessou uma barricada e desviou no meio da multidão por vários quarteirões, matando seis pessoas e ferindo 62. Brooks se declarou inocente de todas as acusações, e optou por se defender como “cidadão soberano”, ou alguém que se recusa a reconhecer a autoridade do sistema legal.













Quando o juiz decidiu que Brooks não poderia usar tais táticas, ele mudou para uma defesa mais convencional, embora fosse repetidamente incriminado por suas próprias testemunhas e se envolveu em um comportamento estranho no tribunal. Brooks foi removido da câmara em várias ocasiões por gritando e encarando o juiz, recusando-se a reconhecer seu próprio nome e, a certa altura, construindo uma “caixa forte” para se esconder atrás.

Brooks encerrou seu caso alegando que seu veículo estava com defeito, embora os promotores tenham respondido que ele poderia ter parado facilmente quando os policiais no desfile ordenaram que ele o fizesse.

A fúria de Brooks ocorreu apenas dois dias depois que um júri na vizinha Kenosha absolveu Kyle Rittenhouse de todas as acusações de atirar em três homens durante os protestos Black Lives Matter em agosto de 2020, que se transformaram em tumultos. Especialistas conservadores especularam que o ataque poderia ter sido uma resposta ao veredicto de Rittenhouse, especialmente depois que veio à tona que Brooks tinha um histórico de postagens de mídia social de nacionalistas negros e anti-brancos.

Quando a sentença de Brooks foi lida na quarta-feira, um espectador foi removido do tribunal por gritar “Queime no inferno seu pedaço de merda.”