Reuters: Legislador filipino propõe lei para manter barcos e aviões da China 'sob controle'

As Filipinas se queixam repetidamente das atividades chinesas em sua zona econômica exclusiva (ZEE) de 322 quilômetros, incluindo a presença de centenas de barcos de pesca que supostamente contêm milícias. O deputado argumentou que eles não estão envolvidos em “passagem inocente” , como é permitido pelo direito internacional.

“Nenhum chinês ou qualquer embarcação deve ser permitida em nossas águas sem nossa aprovação, a menos que seja para passagem inocente nas rotas marítimas designadas do arquipélago”, disse Rodriguez citado pela mídia.

Segundo a Reuters, o projeto de lei foi aprovado pela Câmara anterior do Congresso, mas não conseguiu o apoio do Senado.

Na lei, Rodriguez afirma que as embarcações ou aviões devem passar o mais rápido possível edas rotas designadas, ou se envolver em pesca ou extração de recursos durante a passagem.

Também proíbe a atividade de pesquisa nas áreas, a menos que seja aprovada pelo governo filipino, de acordo com o South Morning China Post.

Ao mesmo tempo, o projeto prevê penasde mais de US$ 1 milhão (R$ 5,33 milhões) ou ambas para o capitão, proprietários ou operadores de embarcações ou aviões que violarem as regras.

O presidente Ferdinand Marcos Jr, que começou seu governo em maior deste ano, disse estar buscando fortes laços com o gigante asiático, mas foi claro ao prometer defender o território soberano e enfrentar qualquer iniciativa chinesa no mar do Sul da China.