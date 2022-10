EUA aplicam novas sanções ligadas à Rússia, diz Departamento do Tesouro

Os países ocidentais impuseram duras sanções individuais e setoriais contra a Rússia pela operação militar especial anunciada no dia 24 de fevereiro. Essas medidas pretendiam infligir o máximo de dano possível à economia russa e pressionar Moscou a interromper sua operação para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. No entanto, as economias das potências ocidentais foram enfraquecidas pela alta inflação e aumento dos preços da energia.

Apesar disso, a economia russa conseguiu resistir às sanções ocidentais, que se tornaram o maior desafio para o país. O rublo está se fortalecendo e a queda do produto interno bruto (PIB) é menor do que o esperado, esclareceu o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, ressaltando que isso significa que a política financeira russa permitiu nivelar as restrições ocidentais. Sobre as sanções, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou que as autoridades mantêm a inflação no país sob controle. Além disso, o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak assegurou que o setor de energia é estável e que o mercado interno é abastecido com energia.