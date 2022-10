Um grupo de representantes dos EUA apelou ao presidente Joe Biden para buscar diplomacia com a Rússia, apenas para retirar sua carta pouco depois, provando que nem mesmo a sugestão de conversar com a Rússia é tolerada

Esta semana, um grupo de 30 congressistas democratas, sem dúvida mais preocupados em sofrer um estouro eleitoral em novembro do que em um inverno nuclear, pediu diálogo com Moscou, apenas para recuar imediatamente de sua posição ‘radical’ horas depois.

Em sua carta excessivamente reverente ao idoso imperador Joe Biden, os democratas não vão além de buscar um “empurrão diplomático proativo, redobrando os esforços para buscar uma estrutura realista para um cessar-fogo”. Isso está muito longe do recente plano de paz de Elon Musk, que exigia, entre outras coisas, que a Crimeia permanecesse como parte da Rússia (como era desde 1783, até o erro de Khrushchev) e a Ucrânia se comprometendo com a neutralidade. Mas os mendigos não podem escolher.

“Estima-se que o risco de uso de armas nucleares seja maior agora do que em qualquer outro momento desde o auge da Guerra Fria”. os democratas escreveram em sua carta, tomando cuidado extra para não irritar o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, que disse que nunca falaria com o presidente russo Vladimir Putin. “Por esse motivo, pedimos que você combine o apoio militar e econômico que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia com um impulso diplomático proativo, redobrando os esforços para buscar uma estrutura realista para um cessar-fogo”.













A ironia aqui pode ser cortada com uma faca, já que todo o hype sobre um desastre nuclear iminente realmente vem de Washington, como o momento em que Biden chocou um arrecadador de fundos democrata dizendo ao público: “Não enfrentamos a perspectiva do Armagedom desde Kennedy e a crise dos mísseis cubanos…[Putin’s] não estou brincando quando ele fala sobre o uso potencial de armas nucleares táticas ou armas biológicas ou químicas porque suas forças armadas estão, você pode dizer, com desempenho significativamente abaixo do esperado”. O que os democratas não entendem é que Moscou não ameaçou usar armas de destruição em massa na Ucrânia ou em qualquer outro lugar.

Assim, acreditando em sua própria retórica, os democratas involuntariamente despertaram um gigante adormecido em seu meio – o manifestante antiguerra, visto pela última vez em massa durante a conquista do Iraque em 2003. Alexandria Ocasio-Cortez, que votou em maio para enviar US$ 40 bilhões em ajuda militar à Ucrânia, teve um encontro memorável com várias dessas aves raras durante uma sessão de perguntas e respostas neste mês.

“Você concorreu como um forasteiro, mas está votando para iniciar esta guerra na Ucrânia” um jovem na platéia a lembrou. “Você está votando para iniciar uma terceira guerra nuclear com a Rússia e a China. Por que você está brincando com a vida dos cidadãos americanos?”

Outro manifestante então implorou ao AOC que chamasse o Partido Democrata, fazendo referência ao ex-deputado Tulsi Gabbard, que anunciou que deixaria o partido que chamou “uma cabala elitista de belicistas impulsionados por um despertar covarde.”

Desnecessário dizer que essa não é uma imagem que os democratas desejam cultivar entre os eleitores pouco antes das eleições, especialmente quando ser um ‘belicista’ tem um preço alto que o orçamento dos EUA mal pode pagar. Para dizer o mínimo, AOC, cuja campanha foi fortemente financiada por nomes como George Soros, foi chamada de hipócrita que ela é. Ao concorrer ao Congresso, ela se apresentou para milhões de democratas como uma ambientalista/socialista/pacífica que defenderia o homem/mulher/transgênero/espécie em extinção contra os excessos corporativos. De fato, em um único momento, ela foi apresentada como nada mais do que um fotogênico pom-pom shaker para grandes empresas, como a Raytheon Corporation, que viu os lucros explodirem para US$ 16,95 bilhões – com base principalmente em seus contratos de mísseis e defesa, graças aos contínuos conflito na Ucrânia.













Enquanto isso, em um momento em que a economia dos EUA está cambaleando em direção às rochas da recessão, muitos americanos se ressentem fortemente de receber infindáveis ​​sermões do presidente ucraniano sobre o que eles precisam fazer por ele. Afinal – e isso pode ser uma surpresa – a Ucrânia não é a questão número um mais crucial para o povo americano. Pesquisa após pesquisa mostra que a principal questão para a maioria dos americanos é a inflação descontrolada. Afinal, quem se importa com o que está acontecendo em um país distante que 90% dos americanos não conseguiram localizar no mapa quando não há dinheiro suficiente no final do mês para pagar o aluguel e as contas de aquecimento? Mas Zelensky não se importa com isso, nem seus manipuladores gananciosos em Washington. Talvez quando seu valor pessoal é estimado em $ 20 milhões de dólares, incluindo casas de luxo e imóveis variados, é claro que a inflação pode parecer secundária ou até terciária.

Os democratas, pelo menos alguns deles, parecem finalmente entender que o povo americano está farto dos poderes de cheque em branco que foram entregues ao regime de Zelensky. Os republicanos, que ameaçaram encerrar qualquer ajuda adicional a Kiev se vencerem em novembro, têm a ganhar nas urnas devido à sua disposição de conter os gastos e fechar a fronteira. O último ponto é particularmente importante para muitos republicanos, muitos dos quais estão perguntando: ‘Por que os democratas estão tão preocupados em reforçar a fronteira ucraniana contra a Rússia, mas eles não veem problema em deixar a fronteira EUA-México aberta a todo tipo de criminoso? elemento?’

O triste fato é que os democratas estão totalmente comprometidos em travar uma guerra por procuração com a Rússia usando o povo ucraniano como bucha de canhão dispensável. Os ucranianos, um povo de outra forma inteligente, desperdiçaram uma oportunidade de ouro de permanecer um país neutro ao sucumbir à pressão da OTAN para jogar David em uma batalha inútil contra seu vizinho desmedido. Mas nesta história moderna, não haverá pedra mágica para matar o gigante. É o trágico destino da Ucrânia que os suspeitos de sempre tenham rejeitado os planos de paz de Moscou, apresentados em dezembro, optando por aumentar a pressão até o ponto em que Moscou não teve outra escolha senão anunciar sua operação militar especial contra a Ucrânia. Quantos ucranianos se fizeram a pergunta simples: quando uma posição de neutralidade já prejudicou um país? A Suíça sofreu com isso? Dificilmente, é um dos países mais ricos da Europa e tem investidores migrando para seus bancos. A neutralidade prejudicou a Finlândia? Não. Foi nomeado o país número um do mundo em 2021 em qualidade de vida, de acordo com o relatório de 2021 da revista CEOWORLD.













E agora, um grupo de democratas apelou por conversas com a Rússia durante a temporada eleitoral. Mesmo que eles não tivessem recuado imediatamente, dizer que isso era ‘muito pouco, muito tarde’ seria um eufemismo enorme. Se esses democratas tivessem sido sinceros em sua posição antiguerra, eles teriam gritado por paz antes que bilhões de dólares em armas fossem despejados na Ucrânia, tornando a paz um sonho quase impossível.

Lamentavelmente, Moscou também foi forçada a chegar a essa conclusão. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, anunciou recentemente que a Rússia pode recuar em seus esforços diplomáticos no Ocidente, citando a hostilidade cada vez mais aberta enfrentada pelos diplomatas russos nas capitais ocidentais.

“As pessoas trabalham em condições que dificilmente podem ser chamadas de humanas” Lavrov disse, referindo-se ao “problemas constantes, ameaças constantes”. Acrescentou que existe “sem sentido” em manter o mesmo nível de presença diplomática.

Em outras palavras, chegamos a um período verdadeiramente sinistro na história da humanidade, quando a oportunidade de esforços diplomáticos entre as duas potências nucleares do mundo praticamente desapareceu. O mundo não viveu tal situação na memória recente, nem mesmo durante os piores momentos da Guerra Fria. Infelizmente, Washington deve aceitar a culpa por esta situação terrível, que apenas o próprio povo ucraniano pode corrigir exigindo que seus líderes parem de perseguir o conflito com a Rússia e aceitem a neutralidade. O futuro do planeta depende literalmente disso.