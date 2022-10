Embaixador russo afirma que erosão da neutralidade austríaca é evidente diante do conflito ucraniano

“A erosão desse princípio fundamental para o Estado austríaco está se tornando cada vez mais evidente. Aliás, nem todas as forças políticas do país concordam com isso. Isso, por exemplo, foi confirmado durante a recente campanha eleitoral para a eleição do chefe de Estado. Apesar das exortações do gabinete de coalizão de Karl Nehammer sobre a inviolabilidade da neutralidade e adesão a ela, os fatos mostram o contrário. A Áustria aderiu plenamente às sanções voluntaristas inéditas contra nosso país”, disse o embaixador.