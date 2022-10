“Os países da OTAN estão fornecendo à Ucrânia enormes carregamentos de armas e empréstimos de bilhões de dólares que Kyiv terá que pagar no futuro com os juros usuais que os ucranianos terão que pagar por várias gerações”, diz o artigo.

Além disso, observa o jornal, para pagar empréstimos antigos, a Ucrânia terá que aceitar novos “em condições ainda mais predatórias”, para que a dívida continue crescendo e a responsabilidade social do Estado tenda a zero. Como resultado, o país terá que dar empresas aos credores por quase nada.

Em meados de outubro, Zelensky falou em uma conferência do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional e disse que a Ucrânia precisava de US$ 38 bilhões para cobrir seu déficit orçamentário no próximo ano. Ao mesmo tempo, o FMI estima a necessidade de financiamento externo da Ucrânia em três a quatro bilhões por mês.