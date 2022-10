Padres e freiras assistem pornografia – Papa – CMIO

O pontífice alertou futuros clérigos contra sucumbir ao pecado de ‘enfraquecimento da alma’

Ver pornografia online é um “vício” que até freiras e padres não são estranhos, disse o Papa Francisco no início desta semana.

Falando aos seminaristas, o pontífice de 85 anos pediu a cada um dos clérigos aspirantes a pensar se eles “teve uma experiência ou teve a tentação de assistir pornografia no mundo digital.”

“É um vício que tanta gente tem, tantos leigos, tantas leigas, e também padres e freiras”. disse o Papa.

Ele ressaltou que não está falando apenas sobre “pornografia criminosa”, retratando, por exemplo, abuso infantil, mas também sobre os chamados “normal” pornô. Enfatizando que tais imagens “enfraquecer a alma”, o chefe da Igreja Católica Romana pediu a todos que podem excluí-lo dos telefones para fazê-lo.

“O coração puro, aquele que Jesus recebe todos os dias, não pode receber essa informação pornográfica”, disse o Papa Francisco.













De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, qualquer pessoa envolvida em produzir ou assistir pornografia comete uma “ofensa grave”. Pornografia “ofende a castidade porque perverte o ato conjugal, a doação íntima dos cônjuges um ao outro,” explica o documento doutrinário da igreja.

Enquanto isso, a página do Papa no Instagram, administrada pela equipe da Santa Sé, ganhou as manchetes em 2020 depois de ‘curtir’ uma foto atrevida da modelo de biquíni Natalia Garibotto. O ‘like’, apesar de ter sido retirado no dia seguinte, foi apreciado pela modelo. “Minha mãe pode odiar minhas fotos, mas o Papa está tocando duas vezes,”, disse ela em entrevista na época.

A Catholic News Agency, citando fontes próximas à imprensa do Vaticano, informou mais tarde que a equipe do Papa havia lançado uma investigação interna para determinar como o ‘like’ havia acontecido.