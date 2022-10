Fonte do Vaticano diz que Santa Sé está pronta para mediar o conflito na Ucrânia

“A Santa Sé está pronta para fazer todo o possível para alcançar a paz. Se ambos os lados pedissem por mediação, a Santa Sé, é claro, não recuaria”, disse a fonte, respondendo sobre a reação do Vaticano às últimas propostas do presidente francês, Emmanuel Macron.

A revista francesa Le Point informou que na segunda-feira (24), durante uma visita ao Vaticano, Macron pediu ao Papa Francisco que ligasse para os líderes russo e norte-americano, Vladimir Putin e Joe Biden, para resolver a crise na Ucrânia. Macron também falou da necessidade de os Estados Unidos se sentarem à mesa de negociações para avançar no processo de paz. A esse respeito, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, destacou que “a Rússia está aberta a todos os contatos, mas devemos partir do fato de que a Ucrânia codificou a não continuação das negociações”.