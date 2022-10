Biden imitou repórteres durante uma coletiva de imprensa

Vídeo do Salão Oval da Casa Branca mostra o líder americano sorrindo enquanto repórteres gritam perguntas. Então ele olhou para um dos repórteres com os olhos arregalados e começou a mover os lábios rapidamente, imitando tentativas de fazer uma pergunta.

Esta está longe de ser a primeira vez que Biden, que completa 80 anos este ano, foi notado com comportamento estranho. No início de abril, ele creditou à esposa de Barack Obama, Michelle, o cargo de vice-presidente, embora na época ele próprio ocupasse esse cargo. Além disso, Biden chamou repetidamente sua colega Kamala Harris de presidente, pronunciou erroneamente o nome do líder russo Vladimir Putin, confundiu as palavras “vacinação” e “escalada”, assim como Síria com Líbia e Iraque com Irã.