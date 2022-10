Patrulha de Fronteira dos EUA relata aumento de encontros ‘terroristas’ – CMIO

A Alfândega e Patrulha de Fronteira dos EUA apreendeu 98 imigrantes ilegais na fronteira sul dos EUA com nomes semelhantes aos do Terror Screening Dataset, uma lista de vigilância do governo de indivíduos que se acredita estarem envolvidos com grupos terroristas ou afiliados a terroristas conhecidos ou suspeitos, de acordo com dados da agência publicados no início desta semana.

Embora esse número represente apenas 0,0044% do recorde de 2,4 milhões de pessoas que entraram ilegalmente nos EUA em 2022, é um aumento maciço em relação ao ano passado, quando apenas 15 pessoas que chegaram pelo México estavam na lista. Os números cresceram exponencialmente desde 2019, quando nenhum dos migrantes detidos na fronteira sul estava na lista.

Os dados do CBP obtidos pelo Daily Caller no início deste mês revelaram um aumento de quase 600% no número de migrantes sinalizados este ano como “interesse especial,” o que significa que eles tinham um histórico de viagens por áreas que o Departamento de Segurança Interna dos EUA considerou preocupações de segurança nacional por motivos de terrorismo ou outros não especificados “atividade nefasta”. A maioria deles foi encontrada na fronteira mexicana.













Os migrantes de “interesse especial” geralmente são liberados no país como quaisquer outros, a menos que o CBP possa encontrar informações negativas sobre eles, disse o ex-chefe da Patrulha de Fronteira Rodney Scott.

O número de “não-cidadãos criminosos” capturados pelo CBP também explodiu nos últimos anos, com mais de 12.000 presos em 2022. O número mais do que quadruplicou entre 2020 e 2021, coincidindo com a mudança do governo Biden em direção a uma política de fronteira mais permissiva.

A vice-presidente Kamala Harris tentou no mês passado tranquilizar os americanos preocupados com a crescente porosidade das fronteiras do país, insistindo “a fronteira é segura” mesmo reconhecendo que o sistema de imigração era “quebrado” e precisava ser “fixo.”

A enxurrada de migrantes que entram nos EUA pela fronteira mexicana sobrecarregou os recursos locais a tal ponto que o governador do Texas, Greg Abbott, começou a enviar ônibus cheios de ilegais para Nova York e Washington DC em um esforço para confrontar a liderança democrata do país com os resultados da suas políticas de imigração. O governo Biden revidou, acusando Abbott de “fazer política com seres humanos”.