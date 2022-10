China e EUA devem contribuir para a estabilidade mundial, diz Xi Jinping

A China e os Estados Unidos devem fortalecer a interação e a cooperação para promover a estabilidade e a certeza no mundo , disse o presidente chinês Xi Jinping em carta de congratulações aos participantes do jantar anual do Comitê Nacional de Relações EUA-China, cujo texto foi publicado na quinta-feira pela China Central Television.

Xi Jinping enfatizou que a China está pronta para trabalhar com os Estados Unidos para encontrar o caminho certo para a coexistência pacífica entre as duas potências, com base no respeito mútuo e na cooperação mutuamente benéfica.