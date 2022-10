Alemanha planeja legalizar a maconha em 2024, diz ministro da Saúde

Lauterbach não forneceu um cronograma claro para a adoção do projeto de lei, alegando que havia questões mais urgentes no momento, mas afirmou que ““.

“O governo federal gostaria de permitir a venda controlada de cannabis a adultos para consumo pessoal, com ênfase na proteção da juventude e da saúde . Para isso, o gabinete aprovou o projeto de documento que contém as principais condições e deve se tornar a base de um projeto de lei futuro”, informou o gabinete do ministério, nesta quarta-feira (26).

O projeto de lei aponta que as lojas precisão verificar a idade dos consumidores antes da venda do produto. Fornecedores e produtores licenciados terão que estar sob “estrita supervisão” para limitar a influência do crime organizado de drogas e do mercado paralelo. O texto diz ainda que a publicidade de cannabis será estritamente proibida.