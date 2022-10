As principais empresas alemãs atingem altas históricas de dívida – Handelsblatt – CMIO

Empréstimos e atrasos aumentaram para € 533 bilhões em um ano, informa o canal

A dívida financeira líquida de 150 das maiores empresas listadas na Alemanha atingiu seu nível mais alto este ano, informou o jornal Handelsblatt no domingo.

A agência disse que em apenas um ano, a dívida das grandes corporações (excluindo bancos e seguradoras) subiu 20%, para € 533 bilhões (US$ 526 bilhões). Atualmente, 25 empresas alemãs têm mais dívidas do que patrimônio, observou o relatório, acrescentando que, para reduzir a dívida, muitas delas planejam vender suas ações.

Além disso, a reviravolta das taxas de juros por parte dos bancos centrais está fazendo com que os custos de novos empréstimos aumentem drasticamente. Handelsblatt citou estatísticas do Bundesbank de que os títulos corporativos estão rendendo atualmente uma taxa de juros anual média de 4,3%. Há pouco mais de um ano, era de 0,7%. “A tendência se acelerou recentemente porque os investidores esperam um rápido aumento das taxas de juros em vista das taxas de inflação de dois dígitos”. ele escreveu.

O relatório destacou que a gigante das telecomunicações Deutsche Telekom, que está incluída no índice DAX, tem a maior dívida líquida entre as empresas alemãs, estimada em 145,8 bilhões de euros.

No domingo, o primeiro-ministro do estado da Saxônia, Michael Kretschmer, alertou que as empresas alemãs estão atualmente lutando para sobreviver em meio aos custos de energia disparados. Segundo o responsável, muitas empresas estão dispostas a parar o seu trabalho dentro de algumas semanas, não meses.

No dia anterior, a Deutsche Presse-Agentur informou, citando uma declaração do presidente da Associação das Câmaras de Comércio e Indústria Alemãs, Peter Adrian, que algumas empresas na Alemanha podem suspender as operações à medida que a crise energética se agravar.

