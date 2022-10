Comércio Rússia-China em alta — CMIO

As duas nações fortaleceram significativamente a cooperação econômica este ano, mostram dados oficiais

O volume de comércio entre a Rússia e a China continuou a crescer, atingindo US$ 136 bilhões nos primeiros nove meses deste ano, informou o Departamento Nacional de Estatísticas da China nesta segunda-feira.

De acordo com seus dados, a cooperação econômica bilateral cresceu 32,5% ano a ano durante o período. As exportações chinesas para a Rússia aumentaram 10,3% em janeiro-setembro, para US$ 52,24 bilhões, enquanto as importações de bens e serviços russos aumentaram 51,6%, para US$ 83,84 bilhões.

O relatório indicou que petróleo bruto, gás natural e carvão representaram cerca de 70% do valor das exportações russas para a China. Outros itens importantes incluíam cobre e minério de cobre, madeira serrada, combustível e frutos do mar. Quanto às exportações chinesas para a Rússia, uma parcela significativa foi ocupada por smartphones, equipamentos industriais e especializados, brinquedos, calçados, veículos, condicionadores de ar e computadores.

No mês passado, o presidente russo, Vladimir Putin, elogiou os fortes laços econômicos entre os dois países, apontando que, em 2021, o volume de negócios comercial Rússia-China atingiu um recorde de US$ 146 bilhões.

Em agosto, o embaixador de Pequim em Moscou expressou esperança de que o comércio bilateral pudesse atingir a meta de US$ 200 bilhões este ano. Ele observou que a cooperação econômica entre as duas nações mostra excelentes resultados e desenvolvimento sustentável, apesar dos desafios associados à pandemia de Covid-19, à desaceleração econômica global e às difíceis situações internacionais e regionais.

