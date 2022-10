Recessão na zona do euro é mais provável à medida que a atividade de negócios desacelera – Bloomberg – CMIO

A atividade do setor privado na zona do euro sofreu outro golpe em outubro, quando o Índice de Gerentes de Compras, compilado pela S&P Global, caiu para seu nível mais baixo desde abril de 2013, excluindo bloqueios pandêmicos, informou a Bloomberg na segunda-feira.

O índice caiu para 47,1 este mês, ante 48,1 em setembro, o que foi pior do que os economistas previam. Uma leitura abaixo de 50 indica uma contração. Com a desaceleração da atividade empresarial, os temores de uma recessão iminente estão aumentando em toda a área do euro.

Os declínios de atividade mais acentuados foram registrados na manufatura, especialmente em setores intensivos em energia, como produtos químicos e plásticos, embora a produção de serviços também tenha caído pelo terceiro mês consecutivo, à medida que os consumidores lutam com a crise do custo de vida, segundo dados.

A demanda por bens e serviços encolheu à medida que empresas e famílias estão enfrentando pressão devido à inflação, que se deve em grande parte ao aumento vertiginoso dos custos de energia.

“A economia da zona do euro parece destinada a contrair no quarto trimestre, dada a acentuada perda de produção e a deterioração do quadro de demanda visto em outubro, aumentando a especulação de que uma recessão parece cada vez mais inevitável”. um economista da S&P Global, Chris Williamson, em um comunicado.

Embora algumas empresas tenham relatado melhorias no envio em outubro, os economistas apontam que os fornecedores estavam menos ocupados devido à queda na demanda. De acordo com o canal, a compra de insumos pelos fabricantes “caiu a uma das taxas mais acentuadas desde a crise financeira global”.

“As pressões dos preços, enquanto isso, permanecem teimosamente elevadas, já que o aumento dos custos de energia e pessoal e o enfraquecimento do euro compensam qualquer redução dos preços das commodities ligada à melhoria das condições de oferta”, disse. Williamson disse, acrescentando que a situação economicamente “está piorando muito rapidamente.”

O relatório da S&P Global sugere que as economias dos 19 países que usam o euro cairão 0,2% no quarto trimestre e aponta que a desaceleração pode acelerar. Dado que alguns economistas já estão precificando uma desaceleração econômica até o final do ano, várias empresas da zona do euro suspenderam as contratações, enquanto outras estão reduzindo o quadro de funcionários.

