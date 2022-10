UE alerta sobre teto de preço do gás — CMIO

A Comissão Europeia teme um aumento na demanda que provocaria saídas de energia subsidiada, segundo a Reuters

A Comissão Européia alertou que um teto de preço da UE para o gás natural pode resultar em maiores saídas de energia mais barata para países que não fazem parte do esquema, afirma um documento obtido pela Reuters.

A medida poderia causar um aumento na demanda de gás em até 9 bilhões de metros cúbicos. Isso resultaria em eletricidade mais barata produzida na UE fluindo para países não pertencentes à UE que importam energia do bloco, mas não têm o preço máximo, como o Reino Unido e a Suíça. No documento, os Estados membros são instados a apresentar soluções para evitar esse cenário.

De acordo com uma fonte da Comissão que conversou com a Bloomberg, uma maneira de fazer isso seria a UE aumentar os preços de exportação de energia acima das taxas dentro do bloco. No entanto, tal movimento é atualmente proibido por vários acordos internacionais.

O documento também alertou que os benefícios do teto de preço não seriam distribuídos uniformemente entre os membros da UE. A França como importadora líquida de energia a gás seria a maior beneficiada, enquanto Alemanha, Holanda e Itália, que produzem grande parte da eletricidade a gás do bloco, enfrentariam os custos mais altos para financiar o mecanismo.

Os países da UE vêm trabalhando em um mecanismo para limitar o preço do gás natural em resposta a uma crise energética sem precedentes resultante da redução das importações da Rússia, antes o maior fornecedor do bloco. Ao longo do ano passado, a Rússia teria passado de fornecer 40% das importações de gás da UE para apenas 9%.













Na semana passada, a Comissão Europeia emitiu uma série de propostas destinadas a economizar gás e reduzir os preços da energia. No entanto, os líderes da UE não chegaram a um acordo sobre eles em uma cúpula em Bruxelas no final da semana, já que nem todos os membros do bloco apoiam um teto de preço. Os ministros de energia da UE devem se reunir para discutir a questão na terça-feira.

A Rússia, por sua vez, ameaçou interromper todos os fluxos de gás para a UE se um teto de preços for implementado. Segundo o CEO da gigante estatal de energia Gazprom, Alexei Miller, tal medida seria uma quebra de contrato por parte dos compradores da UE. Embora as entregas de gás russo para a UE através dos gasodutos Nord Stream e Yamal-Europe tenham sido interrompidas, o gás russo ainda está sendo entregue a certos compradores europeus através de uma linha de trânsito através da Ucrânia e do gasoduto TurkStream através de Türkiye.

