Bancos russos ficam com pouco ouro em meio à crescente demanda – Vedomosti – CMIO

A abolição do imposto de compra despertou grande interesse no metal precioso, dizem especialistas

Os bancos na Rússia estão enfrentando uma escassez de barras de ouro depois que a demanda pelo metal precioso aumentou acentuadamente, informou o jornal Vedomosti na terça-feira, citando especialistas.

O diretor executivo de operações de metais preciosos do Uralsib Bank, Andrey Vasiliev, disse à mídia que as interrupções no fornecimento surgiram devido à capacidade limitada de produção das refinarias e à crescente demanda por barras de ouro dos cidadãos.

Os lingotes pequenos são mais procurados por pessoas físicas, enquanto as refinarias estavam focadas na compra a granel de barras grandes e não conseguiram se adaptar rapidamente às novas exigências do mercado, explicou. A produção de pequenas barras de ouro é um processo mais caro, segundo especialistas. É mais barato produzir um lingote de 12 kg do que vários menores, confirmou Evgeny Safonov, do Promsvyazbank.

Em março, o governo russo eliminou o imposto de 20% sobre o valor agregado do ouro para indivíduos, enquanto as pessoas corriam para estacionar suas economias em meio à introdução de amplas sanções ocidentais. Além disso, em junho, o imposto de renda de 13% sobre os lucros da venda de barras de ouro também foi retirado. Desde então, a demanda vem crescendo.

Enquanto isso, as refinarias estão desenvolvendo infraestrutura para trabalhar com indivíduos, mas leva tempo para estabelecer processos de negócios, disseram analistas do Moscow Credit Bank.

