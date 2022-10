IEA alerta para ‘primeira crise de energia verdadeiramente global’ — CMIO

O aperto dos mercados de gás natural liquefeito (GNL) e o fornecimento reduzido dos principais produtores de petróleo criaram “a primeira crise energética verdadeiramente global”, Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), disse.

Ao abordar a Semana Internacional de Energia de Cingapura na terça-feira, o chefe da AIE disse que o aumento das importações de GNL pela Europa e uma potencial recuperação do apetite chinês pelo combustível apertarão o mercado. Enquanto isso, apenas 20 bilhões de metros cúbicos de nova capacidade de GNL chegarão ao mercado no próximo ano, segundo Birol.

Ele descreveu a recente decisão da OPEP + de reduzir a produção em 2 milhões de barris por dia (bpd) como “arriscado,” observando que a IEA vê um crescimento da demanda global de petróleo de cerca de 2 milhões de bpd este ano. “(É) especialmente arriscado, pois várias economias ao redor do mundo estão à beira de uma recessão, se é que estamos falando sobre a recessão global… disse Birol.

Ele destacou que a disparada dos preços globais de petróleo, gás natural e carvão está prejudicando os consumidores, que também estão lidando com custos crescentes de alimentos e serviços.













A Europa pode sobreviver a este inverno, embora um pouco prejudicada, se o clima permanecer ameno, acredita Birol. “A menos que tenhamos um inverno extremamente frio e longo, a menos que haja surpresas em termos do que vimos, por exemplo, a explosão do gasoduto Nord Stream, a Europa deve passar por este inverno com algumas contusões econômicas e sociais”. ele disse.

O mundo ainda precisará de petróleo russo para atender à crescente demanda, acrescentou ele, observando que o esquema de teto de preços das nações do G7 ainda tem muitos detalhes que precisam ser resolvidos e exigirão a cooperação das principais nações importadoras de petróleo. Birol acredita que “… o mundo ainda precisa de petróleo russo para fluir para o mercado por enquanto. Um nível de 80% a 90% é bom e encorajador para atender à demanda.”

