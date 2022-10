Volumes recordes de energia russa para a China – Bloomberg – CMIO

As exportações gerais subiram para mais de US$ 50 bilhões desde fevereiro, informa a agência de notícias citando dados da alfândega chinesa.

A Rússia exportou uma quantidade recorde de gás natural liquefeito (GNL) e carvão siderúrgico para a China em setembro, informou a Bloomberg na terça-feira citando dados alfandegários chineses.

De acordo com o relatório, as exportações de carvão metalúrgico da Rússia para seu parceiro comercial no mês passado aumentaram para 2,5 milhões de toneladas, de cerca de 900.000 toneladas em setembro do ano passado e 1,9 milhão de toneladas em agosto. As importações gerais de carvão, incluindo carvão térmico e coqueificável, aumentaram 20% para quase 7 milhões de toneladas ano a ano.

As entregas de GNL aumentaram um terço em relação ao ano anterior, para 819.000 toneladas. Não está claro quanto gás russo a China importou por meio de gasodutos, que é a principal rota para sua entrega, já que Pequim não informou sobre esses fluxos desde o início do ano.

As importações chinesas de petróleo russo caíram para 7,5 milhões de toneladas no mês passado, de 8,3 milhões de toneladas em agosto, mas ainda foram superiores às 6,1 milhões de toneladas do ano passado. As compras totais de energia russa, incluindo derivados de petróleo, também caíram ligeiramente para US$ 7,5 bilhões no mês passado, de US$ 8,4 bilhões em agosto. Eles ainda eram significativamente maiores do que os US$ 4,7 bilhões do ano passado.

As compras totais de produtos energéticos da Rússia pela China chegaram a US$ 51 bilhões nos sete meses desde o início da operação militar russa na Ucrânia. Durante o mesmo período de 2021, as compras de energia da China da Rússia totalizaram US$ 30 bilhões. O crescimento representa uma cooperação mutuamente benéfica entre os dois países, onde a Rússia adquire um comprador para seus produtos energéticos desprezados pelo Ocidente, e a China aproveita os descontos oferecidos por Moscou.

