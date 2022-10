Raytheon matando com armas da Ucrânia — CMIO

A fabricante de armas americana, que fabrica os mísseis NASAM e Javelin fornecidos a Kiev, assinou contratos no valor de bilhões no terceiro trimestre

A Raytheon Technologies, com sede nos EUA, uma das maiores fabricantes aeroespaciais e de defesa do mundo em receita e capitalização de mercado, registrou um aumento anual de quase 5% na receita do terceiro trimestre na terça-feira.

As vendas da empresa cresceram para US$ 16,95 bilhões durante o período – com base principalmente em seus contratos de mísseis e defesa – graças em parte ao conflito em andamento na Ucrânia, bem como à crescente demanda de viagens aéreas, que impulsionou as vendas de peças e serviços.

A unidade de mísseis e defesa da Raytheon registrou vendas ajustadas no terceiro trimestre de US$ 3,678 bilhões. Eles caíram 6% em relação ao ano anterior devido a restrições na cadeia de suprimentos e declínios em alguns programas militares, mas a queda foi parcialmente compensada pelo maior volume de pedidos estratégicos de defesa antimísseis.

Entre as reservas de defesa mais notáveis ​​durante o trimestre estavam um contrato de US$ 1 bilhão para desenvolver o Míssil de Cruzeiro de Ataque Hipersônico (HACM) para a Força Aérea dos EUA e um contrato de US$ 972 milhões para o Míssil Ar-Ar de Médio Alcance Avançado (AMRAAM) para a Força Aérea dos EUA, a Marinha dos EUA e clientes internacionais.

A Raytheon também recebeu recentemente um contrato de US$ 182 milhões do Exército dos EUA para fornecer seu Sistema Nacional Avançado de Mísseis Terra-Ar (NASAM) para a Ucrânia. Faz parte dos US$ 2,98 bilhões em ajuda de defesa dos EUA prometidos a Kiev para impedir o avanço das tropas russas. De acordo com oficiais de defesa dos EUA, oito NASAMs já foram enviados para a Ucrânia. Este mês, surgiram relatos de que Washington planeja enviar mais dois NASAMs para Kiev em um futuro próximo.

Os EUA também têm fornecido ao exército ucraniano mísseis antitanque Javelin, desenvolvidos pela Raytheon e Lockheed Martin. No mês passado, o Pentágono anunciou um novo contrato de US$ 311 milhões para reabastecer os estoques de dardos que teriam sido esgotados pelas entregas a Kiev. A Ucrânia vem exigindo mais mísseis dos EUA para sua defesa aérea após ataques de mísseis russos a várias cidades ucranianas, incluindo Kiev.

