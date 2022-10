NHS diz que a maioria das crianças trans estão passando por uma ‘fase’ – mídia – CMIO

A incongruência de gênero normalmente não persiste na adolescência, diz nova orientação do Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra

O Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS) alertou os médicos sobre os riscos de “uma transição de gênero inadequada” e disse que “na maioria dos casos” auto-associação com outro sexo é apenas um “fase transitória” no desenvolvimento infantil.

Em um novo rascunho de orientação, divulgado na semana passada e visto pelo Daily Mail, o NHS insta os profissionais médicos a considerar os riscos dos chamados “transição social” – em que uma criança vive como um gênero diferente do seu sexo biológico, mas sem tomar bloqueadores da puberdade ou hormônios. Este deve ser um “último recurso” mesmo para crianças mais velhas, diz.

“A abordagem clínica deve estar atenta aos riscos de uma transição de gênero inadequada e às dificuldades que a criança pode experimentar para retornar ao papel original de gênero ao entrar na puberdade, se a incongruência de gênero não persistir na adolescência”, diz a orientação, conforme citado pelo meio de comunicação.

A orientação, de acordo com o jornal, foi divulgada como parte do plano do NHS de fechar a controversa clínica Tavistock & Portman NHS Foundation Trust – a única clínica de identidade de gênero infantil no Reino Unido.

O projeto de conselho enfatiza que a “transição social” não deve ser vista como um “ato neutro” porque pode ter sérias implicações para a psicologia de uma criança.

“A transição social só deve ser considerada quando a abordagem for necessária para o alívio ou prevenção de sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo significativo no funcionamento social e o jovem for capaz de compreender plenamente as implicações de afirmar uma transição social”, diz a orientação.













No início deste mês, a Reuters, também se referindo às propostas do NHS, revelou que as novas diretrizes para o tratamento de jovens transidentificados impõem regras mais rígidas quando se trata de bloqueadores da puberdade, como medicamentos prescritos, que suprimem a liberação de hormônios do corpo e que às vezes são para crianças com disforia de gênero. Crianças que compram esses medicamentos controversos em clínicas particulares podem ficar sujeitas a “protocolos de proteção”, disse a Reuters.

A orientação não forneceu detalhes sobre esses protocolos, mas, observa a Reuters, o NHS “equipes de proteção” incluem representantes da polícia, serviços médicos e sociais.

As referências à clínica Tavistock dispararam de apenas 210 há uma década para mais de 5.000 pacientes no ano fiscal mais recente. O tempo de espera para ver profissionais de cuidados de gênero agora é de cerca de três anos, disse a Reuters.

Considerando a “necessidade urgente” para serviços de identidade de gênero, o NHS prometeu finalizar sua orientação e criar um novo sistema de atendimento para crianças transgênero o mais rápido possível.