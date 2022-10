EUA alegam que espiões chineses se intrometeram no grande caso de telecomunicações – CMIO

O procurador-geral Merrick Garland alega que os agentes de Pequim interferiram na acusação de uma gigante das telecomunicações

Dois supostos agentes de inteligência chineses tentaram interferir no processo do Departamento de Justiça dos EUA de uma empresa de telecomunicações chinesa não identificada, afirmou o procurador-geral Merrick Garland durante uma entrevista coletiva na segunda-feira.

O promotor revelou acusações contra um total de 13 indivíduos, incluindo dez cidadãos de Pequim.

Guochun He e Zheng Wang são acusados ​​de tentar obstruir uma investigação sobre a empresa, que a Associated Press informa ser a Huawei, com base em pistas nos documentos judiciais revelados na segunda-feira. Os dois oficiais de inteligência chineses supostamente entraram em contato com um indivíduo que se revelou um agente disfarçado do FBI em 2017, buscando obter informações sobre testemunhas, provas de julgamento e possíveis novas acusações.

Ele, que supostamente pagou US$ 41.000 em Bitcoin pela informação, também foi acusado de lavagem de dinheiro. O “informações supostamente confidenciais” fornecido pelo agente do FBI incluía um documento plantado descrevendo um plano falso para prender executivos da Huawei nos EUA.

Quatro outros cidadãos chineses foram acusados ​​​​de tentar obter tecnologia e equipamentos sensíveis sob a cobertura de um instituto acadêmico chinês por um período de 10 anos e interferir nos protestos de que “teria sido embaraçoso para o governo chinês.”

Outros dois indivíduos foram presos e outros cinco foram acusados ​​de assediar um cidadão chinês que vive nos EUA para retornar à China em nome de Pequim.













“Os casos de hoje deixam claro que os agentes chineses não hesitarão em infringir a lei e violar as normas internacionais no processo”, disse a vice-procuradora-geral Lisa Monaco a repórteres.

Enquanto apenas dois dos 13 acusados ​​estão sob custódia, é improvável que os outros 11 sejam presos, de acordo com a AP.

A Huawei foi acusada de fraude bancária em 2019 e em 2020 por conspiração de extorsão, roubo de segredos comerciais e violações de sanções. As acusações também foram feitas contra a diretora financeira da empresa, Meng Wanzhou, após sua prisão no aeroporto de Vancouver em 2018.

Depois de quase três anos em prisão domiciliar no que Pequim descreveu como “totalmente fabricado” acusações, Meng foi finalmente enviada para a China em setembro de 2021, mas as acusações contra sua empresa permaneceram e a Huawei está proibida de fazer negócios nos EUA.

Washington também se apoiou em seus aliados na Europa e na Austrália, pressionando-os a excluir a Huawei de suas infraestruturas de telecomunicações.