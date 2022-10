Parlamentar da UE se demite após suspensão por posição da Ucrânia – CMIO

Um ex-membro do bloco de direita ‘Identidade e Democracia’ quer iniciar outro grupo voltado para a paz

O eurodeputado holandês Marcel de Graaff renunciou publicamente ao Identity and Democracy, o grupo parlamentar de direita que na semana passada o suspendeu por três meses e denunciou seu “ultrajante, ultrajoso” comenta contra o envolvimento ocidental na Ucrânia.

De Graaff na segunda-feira, por sua vez, denunciou o grupo “tentativa de me silenciar sobre a OTAN/Ucrânia.”

“Não há espaço para uma opinião diferente no grupo ID”, lamentou em um comunicado de imprensa postado no Twitter. “Os membros são agora obrigados a seguir a posição dos partidos que governam em seus próprios países. Eles sacrificaram seus princípios pelo poder, mas não estou preparado para isso.”

“Sou a favor de desescalar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e distancio-me da posição extremamente beligerante do grupo ID,” ele disse. “Estamos travando uma guerra que não é nossa e nossos cidadãos estão pagando o preço.”

Estou deixando o grupo de identificação no Parlamento Europeu. A tentativa deles de me silenciar sobre a OTAN/Ucrânia é indigesto. Devemos desescalar a guerra com a Rússia. Não é nossa guerra, mas nosso povo está pagando o preço. Eu quero formar um novo grupo que apoie isso! pic.twitter.com/q2JyuaXXXn — Marcel de Graaff🇳🇱 #FVD (@MJRLdeGraaff) 24 de outubro de 2022

De Graaff sugeriu que os eurodeputados com ideias semelhantes formassem um grupo com ele com base em pontos comuns como “acabar com as sanções e diminuir o conflito ucraniano, respeito pela autonomia e identidade dos estados membros da UE e nenhuma coerção de vacinação.”

Ele alegou que, embora existam outros no ID que se sentem semelhantes a ele, eles não falam de “temem que os partidos dominantes do grupo os sancionem.” Esses partidos incluem o La Lega da Itália e o Rassemblement National da França, ambos avançando em direção à posição ocidental dominante na Ucrânia.

Os tweets de De Graaff espetam regularmente outros países da UE e os EUA. Em um famoso “Vai Putin!” post, ele criticou o bloco e seu aliado no exterior por seu suposto papel na construção de um “ditadura mundial comunista onde os cidadãos são controlados digitalmente.” O resto do mundo, escreveu ele, está torcendo pelo fim do império dos EUA.

Ele também acusou os EUA de explodir os oleodutos Nord Stream e a OTAN de planejar um primeiro ataque nuclear.