Tiroteio em escola deixa várias vítimas — CMIO

A polícia de St. Louis respondeu à escola em poucos minutos e neutralizou o suspeito

Um estudante adolescente e um professor adulto foram mortos depois que um atirador abriu fogo em uma escola secundária de St. Louis, Missouri, provocando um breve tiroteio com a polícia antes que o agressor fosse morto a tiros. Outros sete ficaram feridos durante o tiroteio.

O agressor, identificado como Orlando Harris, de 19 anos, entrou na Central Visual and Performing Arts High School logo após as 9h da manhã de segunda-feira armado com um rifle, de acordo com a Polícia Metropolitana de St. Louis. Um chamado para um atirador ativo veio apenas momentos depois, quando Harris começou a atirar, fazendo com que estudantes em pânico fugissem do prédio.

Autoridades locais disseram que “rapidamente” respondeu e interrompeu o ataque, com uma linha do tempo da polícia mostrando que os policiais chegaram por volta das 9h15, envolveram o suspeito em um tiroteio às 9h23 e o mataram a tiros apenas dois minutos depois. Às 9h52, o prédio estava totalmente liberado.













As portas da escola geralmente estão trancadas, disseram autoridades, não deixando claro como o atirador conseguiu acesso.

Uma menina de 16 anos foi declarada morta no local, enquanto uma mulher de 61 anos – mais tarde identificada como professora Jean Kirk Kuczka – foi levada ao hospital para tratamento, mas não resistiu aos ferimentos. Sete outras vítimas com idades entre 15 e 16 anos também ficaram feridas no incidente, incluindo quatro que foram baleadas e outras que sofreram fraturas ósseas ou ferimentos leves.

Harris se formou na Central Visual and Performing Arts High School no ano passado, mas a polícia ainda não identificou nenhum motivo para o ataque.

Agentes federais estão auxiliando a investigação policial, com funcionários do FBI e da ATF vistos cercando uma casa no sul de St. “horas” no final da tarde de segunda-feira, de acordo com uma afiliada local da CBS. Agentes removidos “caixas de provas” e um computador da residência, embora as autoridades tenham dado poucos detalhes sobre a investigação.