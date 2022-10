Israel lança ataque diurno em Damasco – mídia síria – CMIO

Um soldado ficou ferido após ataques aéreos israelenses em Damasco, informou a mídia estatal síria, descrevendo um raro ataque diurno após uma série de bombardeios na capital e em outras cidades nas últimas semanas.

As defesas aéreas da Síria foram ativadas para repelir o ataque por volta das 14h, horário local, na segunda-feira, de acordo com a Agência de Notícias Árabe da Síria (SANA), que citou um oficial militar não identificado.

“O inimigo israelense realizou uma agressão aérea com foguetes do norte dos territórios palestinos ocupados, visando alguns pontos nas proximidades da cidade de Damasco”, disse. disse a fonte, acrescentando que “um número” de mísseis foram abatidos, mas que o ataque “resultou no ferimento de um soldado e algumas perdas materiais”.

Um meio de comunicação local compartilhou uma foto que pretende mostrar o ataque em andamento, com rastros de fumaça vistos como munições de defesa aérea confrontadas com mísseis.

Embora esses ataques raramente sejam realizados durante o dia, aviões de guerra israelenses bombardearam repetidamente alvos dentro da Síria durante a luta de uma década do país contra os rebeldes jihadistas, com o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reconhecendo uma vez "centenas" de greves ao longo dos anos. As Forças de Defesa de Israel (IDF) não confirmaram o ataque relatado na segunda-feira e normalmente se abstêm de comentar, apesar das contínuas alegações de Damasco.













A mídia estatal noticiou um ataque aéreo semelhante na sexta-feira passada, citando um oficial militar que disse que uma enxurrada de foguetes israelenses atingiu locais na capital. Eles acrescentaram que a maioria foi derrubada, mas disseram que o ataque causou alguns “material” dano.

Outro ataque recente contra Israel deixou cinco soldados sírios mortos, enquanto as IDF bombardearam os aeroportos internacionais de Damasco e Aleppo em mais de uma ocasião desde o verão.