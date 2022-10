Quase metade dos australianos apoia a intervenção militar em Taiwan – pesquisa – CMIO

A pesquisa indica um apoio mais entusiástico a tal política entre os australianos do que entre os cidadãos americanos ou japoneses. No Japão, 35% dos entrevistados disseram que aprovariam o envio de militares japoneses para a defesa de Taiwan, enquanto apenas 33% dos americanos disseram que apoiariam uma intervenção dos EUA. Porcentagens semelhantes em ambos os países disseram que discordariam de um destacamento militar, sugerindo que a opinião está dividida de forma mais equilibrada lá.













Embora mais da metade dos australianos pesquisados ​​(53%) também tenham dito que aprovariam o fornecimento de armas a Taipei após um futuro ataque da China, uma proporção significativa (38%) concordou que a Austrália não deveria desempenhar nenhum papel.

Embora Washington tenha mantido por muito tempo uma política de ‘ambiguidade estratégica’ em relação a como responderia a um ataque de Pequim, abstendo-se de descrever qualquer reação específica por décadas, o presidente Joe Biden abandonou essa abordagem, declarando repetidamente que os EUA ajudarão a defender Taipei. caso venha a ser atacado pelo continente. Apesar dos comentários de Biden, no entanto, autoridades de nível inferior insistiram que a política dos EUA em relação a Taiwan e à China não mudou.

As tensões entre Pequim e a ilha autônoma aumentaram nos últimos meses, com as hostilidades aumentando em agosto após uma visita de alto nível a Taipei pela presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi. A China respondeu com uma série de exercícios militares sem precedentes nas águas e no espaço aéreo de Taiwan, incluindo um ensaio para um “bloqueio,” desencadeando condenação vocal de Washington.

Taiwan, que oficialmente se autodenomina República da China, está sob autogoverno desde 1949, embora nunca tenha conquistado a independência do continente e poucos países a reconheçam como uma nação soberana. Pequim considera a ilha parte de seu território sob a política de Uma Só China e, embora a República Popular tenha repetidamente declarado sua intenção de se reunir pacificamente com Taiwan, não descartou uma solução militar para a questão.