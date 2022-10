EUA dobram em negação de ‘bomba suja’ – CMIO

O chefe do Pentágono rejeitou “alegações falsas da Rússia sobre a Ucrânia”, descrevendo-as como um pretexto para a escalada

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, rejeitou as advertências de Moscou sobre os supostos planos de Kiev de implantar uma ‘bomba suja’ para incriminar a Rússia. A declaração veio durante um telefonema com seu colega ucraniano na segunda-feira.

O chefe do Pentágono conversou com o ministro da Defesa Alexey Reznikov para “reafirmar o compromisso inabalável dos EUA de apoiar a capacidade da Ucrânia de combater a agressão russa”. de acordo com a leitura da chamada.

Ele também “fortemente condenado” Ataques russos à infraestrutura civil ucraniana e “reiterou que os Estados Unidos rejeitam as alegações públicas e falsas da Rússia sobre a Ucrânia”. descrevendo-os como “um pretexto para uma nova escalada russa de sua guerra ilegal e injustificada contra a Ucrânia”.

Austin também levantou a questão com o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. Os dois oficiais “discutiram recentes compromissos diplomáticos com a Rússia” e o que eles chamavam “A falsa acusação de Moscou de que a Ucrânia está se preparando para usar uma bomba suja em seu próprio solo.”

Stoltenberg repetiu o sentimento em entrevista ao Politico, descrevendo os avisos como “absurdo,” dizendo que Kiev é “lutando tanto para libertar” seu território.













Na segunda-feira, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, alertou que a ameaça da Ucrânia é evidente, acrescentando que a descrença do Ocidente não significa que a ameaça deixe de existir.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, um possível ataque de ‘bomba suja’ permitiria à Ucrânia retratar a Rússia como um “terrorista nuclear”, intimidar a população local e desencadear um êxodo de refugiados para a União Europeia.

O embaixador de Moscou nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, escreveu ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pedindo-lhe “Fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar este crime hediondo.” Ele também afirmou que a Rússia “considerar o uso de uma bomba suja pelo regime de Kiev como um ato de terrorismo nuclear”.

A Rússia já alertou autoridades de alto escalão de Türkiye, EUA, Reino Unido e França sobre a possibilidade de um incidente nuclear. Todos eles, exceto Ancara, refutaram o que chamaram de “alegações flagrantemente falsas”, acrescentando que isso “não deve ser usado como pretexto para uma maior escalada”. Kiev também negou as alegações de Moscou. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, observou que o único lado capaz de lançar um ataque usando armas nucleares é a própria Rússia.